Патриарх Кирилл из-за болезни не примет участие в богослужениях в ближайшие дни
17.01.2017, 17:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 и 19 января, в Крещенский сочельник и в праздник Крещения Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не сможет принять участие в богослужениях в связи с болезнью.
«Патриарх проходит лечение в связи с простудным заболеванием, по этой причине он не будет принимать участие в богослужениях в ближайшие дни», — сообщил священник Александр Волков.
«Патриарх проходит лечение в связи с простудным заболеванием, по этой причине он не будет принимать участие в богослужениях в ближайшие дни», — сообщил священник Александр Волков.