Патриарх Кирилл освятил храм Всех святых в московских Черёмушках
12.03.2017, 21:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 марта 2017 года, в Неделю 2-ю Великого поста, свт. Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Всех святых, в земле Русской просиявших, в столичном районе Черёмушки и Литургию св. Василия Великого в новоосвящённом храме.
Община храма в Черёмушках была образована в 2004 году. В 2012 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла храм Всех святых был включён в Программу строительства православных храмов в столице. В начале 2015 года началось строительство каменного собора и дома причта. К настоящему времени строительство полностью завершено.
Его Святейшеству сослужили: епископ Дмитровский Феофилакт, наместник Андреевского ставропигиального монастыря; епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Николай Карасев, благочинный Андреевского округа, настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых Черёмушках г. Москвы; протоиерей Анатолий Кожа, благочинный Параскево-Пятницкого округа, настоятель храма вмц. Параскевы Пятницы в Качалове г. Москвы; протоиерей Виктор Алипичев, настоятель храма Всех святых, в земле Русской просиявших, в Черёмушках г. Москвы; столичное духовенство.
Богослужение посетили: депутат Государственной Думы ФС РФ, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин; заместитель префекта Юго-Западного административного округа г. Москвы А.С. Лапшинов; генеральный директор ГМК «Норильский никель» В.О. Потанин; старший вице-президент, финансовый директор ГМК «Норильский никель» С.Г. Малышев; генеральный директор корпорации «Сатори» В.А. Гусаров; глава управы района Черемушки г. Москвы М.А. Бекниязов; строители и благотворители храма в Черёмушках.
Община храма в Черёмушках была образована в 2004 году. В 2012 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла храм Всех святых был включён в Программу строительства православных храмов в столице. В начале 2015 года началось строительство каменного собора и дома причта. К настоящему времени строительство полностью завершено.
Его Святейшеству сослужили: епископ Дмитровский Феофилакт, наместник Андреевского ставропигиального монастыря; епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Николай Карасев, благочинный Андреевского округа, настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых Черёмушках г. Москвы; протоиерей Анатолий Кожа, благочинный Параскево-Пятницкого округа, настоятель храма вмц. Параскевы Пятницы в Качалове г. Москвы; протоиерей Виктор Алипичев, настоятель храма Всех святых, в земле Русской просиявших, в Черёмушках г. Москвы; столичное духовенство.
Богослужение посетили: депутат Государственной Думы ФС РФ, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин; заместитель префекта Юго-Западного административного округа г. Москвы А.С. Лапшинов; генеральный директор ГМК «Норильский никель» В.О. Потанин; старший вице-президент, финансовый директор ГМК «Норильский никель» С.Г. Малышев; генеральный директор корпорации «Сатори» В.А. Гусаров; глава управы района Черемушки г. Москвы М.А. Бекниязов; строители и благотворители храма в Черёмушках.