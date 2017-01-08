ОРЕАНДА-НОВОСТИ 8 января 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил детскую Рождественскую елку в Государственном Кремлевском дворце.



Перед началом праздничного представления в холле Кремлевского дворца Предстоятель Русской Православной Церкви встретился c группой учащихся воскресных школ г. Москвы, среди которых был первоклассник московской школы № 2083 г. Гриша Ворончев, написавший Его Святейшеству письмо о своей мечте встретиться с ним. Патриарх пригласил мальчика на Рождественскую елку.



Святейший Владыка прошел с Гришей Ворончевым в зрительный зал. Патриаршая елка началась с короткого спектакля «Рождественское чудо» с участием детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.



После представления Предстоятель Русской Церкви поднялся на сцену и обратился к участникам Патриаршей елки с Первосвятительским словом:



«Дорогие дети! Дорогие родители, бабушки, дедушки, все те, кто сегодня присутствует здесь, в Кремле, на Патриаршей елке!



Я вас сердечно приветствую и поздравляю с праздником Рождества Христова. Какой длинный путь прошли наша страна и наш народ, чтобы здесь, в центре Москвы, в сердце нашей Родины, в главном зале страны состоялась такая замечательная Рождественская елка! Какие правильные слова были сейчас произнесены, как хорошо играли дети! Как замечательно они передали самое главное содержание Рождественского праздника — что Господь пришел в мир для того, чтобы в нем было больше доброты, любви, света, правды!



А для того чтобы в мире было так, мы должны не только сердцем и умом принять пришествие Спасителя в мир — мы должны быть вместе с Ним на протяжении всей нашей жизни. Начиная с самого раннего детства, мы должны стремиться к тому, к чему нас призывает Господь, чему Он учит и ради чего Он пришел в мир. Когда ребенок воспитывается в семье в любви, в доброте, когда у него возникает желание делиться с другими частицей своего сердца, как только что было сказано, тогда и начинается настоящая человеческая жизнь. В этой жизни может быть всякое: и радости, и скорби. Так устроен мир. Не бывает такого, чтобы люди жили, не проронив и слезинки, чтобы всегда только радовались. Человеческая жизнь включает в себя всё — и радости, и скорби, и улыбку, и слезы. Но как легко преодолеваются все трудности, если Бог в сердце! Потому что Он приносит нам радость и уверенность в правильности нашего выбора в пользу добра, и когда Господь с нами, жизнь наполняется светом, радостью и добром.



Когда Христос родился, известие о Его Рождестве получили пастухи. Самое первое яркое свидетельство: им явились ангелы и рассказали о рождении Спасителя. А кто такие пастухи? Простые люди, не занимавшие видного положения в обществе. Они были добрыми, хорошими тружениками, и Господь открыл им весть о Своем рождении. А кому еще открыл? Ученым, мудрецам — волхвам. Они были звездочетами, изучали небо, и через это изучение им открывались тайны, в том числе тайна о рождении Спасителя. Они ни на минуту не усомнились в этом откровении и пошли очень далеко, чтобы поклониться родившемуся Спасителю.



А от кого было сокрыто рождение Спасителя? Совершенно верно — от Ирода. Ни небо не сказало ему ничего о рождении Спасителя, ни даже волхвы, которые пообещали вернуться и рассказать. Он ничего не узнал. А кто такой Ирод? Царь, богатый человек, имевший власть и силу. Разве его можно сравнить с пастухами, которые пасли на поле овечек, — может быть, единственное, чем они зарабатывали на пропитание? Разве можно сравнить власть царя с властью ученых волхвов, звездочетов? Конечно, нет! Ирод был на вершине славы, на вершине человеческого могущества — и ничего не узнал о рождении Спасителя.



Чему нас учит эта история? Бог открывает Себя каждому человеку, который может принять и понять это свидетельство неба. Для этого не нужно быть особенно сильным, известным, богатым, иметь власть — нужно иметь доброе сердце и просвещенный ум. Мне бы хотелось пожелать, чтобы все вы, мои дорогие дети, через обучение в школе становились просвещенными, умными, образованными, способными не только сердцем, но и умом понять величие Божественного откровения. Также желаю, чтобы ваше сердце было обязательно добрым, потому что подобное познается подобным, и Бог, любящий род человеческий, познается только любящим и добрым сердцем. Если сочетать в себе любовь и доброту, образование и знания, то вы проживете очень интересную жизнь, насыщенную многими важными событиями, и почувствуете, что такое человеческое счастье. Я желаю всем вам этого счастья, благополучия, душевного мира, крепкой веры в сердце и призываю благословение Божие на вас и на ваши семьи.



Поздравляю вас с праздником Рождества Христова!»



Затем Святейший Патриарх Кирилл вручил подарочный сертификат на 5 инвалидных колясок повышенной маневренности и устойчивости, разработанных специально для танцевальных занятий детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.



Также Святейший Владыка рассказал о своем знакомстве с Гришей Ворончевым: «Я сегодня вошел в этот зал с мальчиком, которого зовут Гриша. Он прекрасный горнолыжник. И он получил приглашение в Австрию на международные сборы. Время сборов совпало со Страстной седмицей, которая предшествует празднику Пасхи. В это время ? особые богослужения, особо строгий пост. И Гриша отказался ехать на сборы. Я узнал об этом из письма и подумал, что очень хорошо будет рассказать вам о Грише, юном горнолыжнике, который отказался от очень заманчивого предложения для того, чтобы вместе с Патриархом помолиться на Страстной седмицей. Желаю тебе, дорогой Гришенька, многих сил, успехов и помощи Божией, как и всем вам, мои дорогие дети».



Затем зрители увидели музыкальную феерию-спектакль «Новогоднее путешествие в Лукоморье». По окончании представления каждый из юных гостей праздника получил подарок.



На мероприятии присутствовали председатель Московской федерации профсоюзов М.И. Антонцев, генеральный директор и художественный руководитель Государственного Кремлевского дворца П.М. Шаболтай.