ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Выборгском районе проходят торжественные мероприятия, посвященные 125-летию Выборгской епархии Русской Православной Церкви. В них участвуют Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Перед кафедральным Спасо-Преображенским собором города Выборга состоялась патриаршая литургия.

По благословению главы Русской Православной Церкви на юбилейные торжества Выборгской епархии принесена чудотворная Коневская икона Божией Матери из Ново-Валаамского монастыря в Финляндии. Образ будет пребывать в кафедральном Спасо-Преображенском храме Выборга с 16 по 20 августа.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил важность празднования юбилея епархии, поздравил жителей Выборга и Выборгского района с Днем города.

«Гордость и честь для нас принимать здесь в день города, района и большой православный праздник главу Русской Православной Церкви. Со своей стороны, мы подготовили Выборгу два подарка - здесь в 2018 году пройдёт день рождения Ленинградской области и, наконец, удалось добиться, чтобы Выборг был признан Министерством культуры городом-музеем, что позволит правильнее и быстрее проводить реконструкцию и реставрацию объектов старого города», — отметил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ближайший год из областного бюджета 2 млрд рублей будет направлено на реставрацию исторической части города.

Патриарх Кирилл поведал, что для него, ленинградца, выборгская земля тоже может считаться малой родиной. Девять лет он служил здесь епископом с титулом Выборгский. Глава Русской Православной Церкви поздравил всех со 125-летним Выборгской епархии и отметил, что образование епархии всегда способствует развитию территории.