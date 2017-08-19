ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20-21 августа 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный монастырь.

20 августа Предстоятель Русской Православной Церкви возглавит работу Патриаршего Попечительского совета по восстановлению Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.

21 августа, в день памяти преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Троицком соборе Соловецкого монастыря.