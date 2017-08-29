ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил шахтеров с профессиональным праздником.

В этом году отмечается 70-летие установления Дня шахтера. Официально праздник был утверждён 10 сентября 1947 года. Первое празднование Дня шахтёра состоялось 29 августа 1948 года.

«Ежедневно рискуя здоровьем, а порой и жизнью, вы стремитесь самоотверженно и добросовестно исполнять свой трудовой долг. Деятельность горняков связана с немалыми физическими нагрузками и большим душевным напряжением. Сложно совершать это ответственное и опасное служение, лишь уповая на собственные ограниченные силы», - отмечается в обращении Его Святейшества.