ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 февраля 2017 года, в праздник Иверской иконы Божией Матери и день памяти святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы, где покоятся честные мощи свт. Алексия. Во второй раз Патриаршее богослужение в Храме Христа Спасителя было организовано для детей. Впервые подобное богослужение состоялось в прошлом году.

Предстоятель Русской Православной Церкви совершал Литургию в облачениях, созданных по древнему иконописному образцу облачений святителя Алексия.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора г. Москвы; протоиерей Олег Воробьев, благочинный Даниловского округа, настоятель храма Живоначальной Троицы на Борисовских прудах г. Москвы; протоиерей Валентин Асмус, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе г. Москвы; священник Александр Волков, руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве г. Москвы; столичное духовенство.

В алтаре молился протопресвитер Матфей Стаднюк, почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора.

На богослужении присутствовал председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий.

Все песнопения за Патриаршим богослужением были исполнены сводным детским хором: на правом клиросе - под управлением Варвары Волковой (регент храма прп. Сергия Радонежского в Солнцеве г. Москвы); на левом клиросе - под управлением Надежды Зининой (регент детской церковно-музыкальной школы г. Красногорска). Песнопения исполнялись антифонно.

В составе сводного хора пели 230 ребят, представляющих:

детский хор воскресной школы Богоявленского кафедрального собора;

хор мальчиков Богоявленского кафедрального собора;

концертный хор школы духовного пения "Яблочный Спас" при храме мученицы Татианы при МГУ г. Москвы;

Москвы; хор "Предтеча" воскресной школы храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском г. Москвы;

детско-юношеский хор отделения церковного пения хоровой студии "Агница" храма Рождества Христова в Черневе и храма святого Димитрия Донского в Северном Бутове г. Москвы;

вокально-хоровой ансамбль "Благовещение" храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине г. Москвы;

детско-юношеский хор "Державные" воскресной школы храма иконы Божией Матери "Державная" г. Москвы;

старший хор девочек и Ушаковский хор мальчиков Успенского храма г. Красногорска Московской области;

детский клиросный хор Центра духовно-нравственного воспитания "Боголепъ" г. Астрахани.

В алтаре пономарское послушание исполняла группа детей-алтарников из московских викариатств.

Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале "Союз".

Апостольское зачало на Литургии читал воспитанник воскресной школы при московском Новодевичьем монастыре Федор Гришаев.

После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл вознес молитвы о мире на Украине. Затем были совершены молитвы о упокоении Святейших Патриархов Алексия I и Алексия II.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил в сан иерея диакона Илию Письменюка, учащегося Московской духовной академии, клирика Покровского академического храма.

Проповедь перед причастием произнёс священник Марк Кравченко, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Кузьминках при Московском Президентском кадетском училище.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим со словом о Патриархах Алексии I и Алексии II.