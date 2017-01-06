ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Утром 6 января 2017 года, в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великую вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Его Святейшеству сослужили: епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского ставропигиального монастыря; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; духовенство г. Москвы.

Богослужебные песнопения исполнил хор Храма Христа Спасителя (регент — И.Б. Толкачев).

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

За Литургией Святейший Владыка рукоположил диакона Александра Тодиева, клирика Патриаршего подворья храмов бывшего Николо-Перервинского монастыря, в сан иерея.

Проповедь перед причастием произнес священник Иоанн Нефедов, клирик Храма Христа Спасителя.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».

В завершение Литургии перед рождественской свечой, знаменующей Вифлеемскую звезду, были пропеты тропарь и кондак праздника Рождества Христова.