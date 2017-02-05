Патриарх Кирилл совершил Литургию в Храме Христа Спасителя
05.02.2017, 18:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 5 февраля 2017 года, в Неделю о мытаре и фарисее, праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
За Литургией была совершена хиротония архимандрита Сергия (Телиха) во епископа Маардуского, викария Таллинской епархии (Эстонская Православная Церковь).
На богослужении присутствовали: помощник Президента РФ И.О. Щеголев, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий, заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам А.А. Климов, глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций А.А. Жаров.
Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев).
После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.
Затем были совершены молитвы о упокоении душ «усопших рабов Божиих, в годы гонения на Церковь Христову за Православную веру и правду в прошедшем столетии страшные страдания и истязания претерпевших и мученическую кончину приявших архипастырей, иереев и диаконов, монашествующих и мирян от глада, хлада и иных истязаний, ран и болезней в заточении во узах скончавшихся, о них поминание творим ныне и их же имена Ты Сам Господи веси».
За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил в сан иерея диакона Димитрия Борсука, клирика храма св. вмц. Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане г. Москвы.
Проповедь перед причастием произнес протоиерей Лев Семенов, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе г. Москвы, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Святейший Патриарх Кирилл совершил заупокойную литию по пострадавшим и принявшим мученическую кончину за веру в годы гонения в XX веке.
Затем Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Маардуского Сергия на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим первое архипастырское благословение.
Святейший Патриарх Кирилл совершил славление новомученикам и исповедникам Церкви Русской и обратился к верующим с Первосвятительским словом.
Далее Святейший Владыка вручил высокие церковные награды.
За Литургией была совершена хиротония архимандрита Сергия (Телиха) во епископа Маардуского, викария Таллинской епархии (Эстонская Православная Церковь).
На богослужении присутствовали: помощник Президента РФ И.О. Щеголев, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий, заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам А.А. Климов, глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций А.А. Жаров.
Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев).
После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.
Затем были совершены молитвы о упокоении душ «усопших рабов Божиих, в годы гонения на Церковь Христову за Православную веру и правду в прошедшем столетии страшные страдания и истязания претерпевших и мученическую кончину приявших архипастырей, иереев и диаконов, монашествующих и мирян от глада, хлада и иных истязаний, ран и болезней в заточении во узах скончавшихся, о них поминание творим ныне и их же имена Ты Сам Господи веси».
За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил в сан иерея диакона Димитрия Борсука, клирика храма св. вмц. Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане г. Москвы.
Проповедь перед причастием произнес протоиерей Лев Семенов, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе г. Москвы, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Святейший Патриарх Кирилл совершил заупокойную литию по пострадавшим и принявшим мученическую кончину за веру в годы гонения в XX веке.
Затем Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Маардуского Сергия на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим первое архипастырское благословение.
Святейший Патриарх Кирилл совершил славление новомученикам и исповедникам Церкви Русской и обратился к верующим с Первосвятительским словом.
Далее Святейший Владыка вручил высокие церковные награды.