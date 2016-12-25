ОРЕАНДА-НОВОСТИ 25 декабря за Божественной литургией в храме святителя Спиридона Тримифунтского в Нагатинском затоне Святейший Патриарх Кирилл молился об упокоении погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны России.



Напомним, рано утром в воскресенье после вылета из аэродрома Адлера самолёта Ту-154 Минобороны РФ пропала его отметка с радиолокационных радаров. Через некоторое время фрагменты корпуса самолёта были обнаружены в акватории Чёрного моря в районе Сочи на глубине 50-70 метров. На борту находились военнослужащие вооружённых сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ - всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.