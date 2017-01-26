Патриарх Кирилл совершил панихиду на месте погребения Патриарха Сергия
26.01.2017, 15:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 января 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил панихиду на месте погребения приснопамятного Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) в Никольском приделе Богоявленского кафедрального соборе в Елохове г. Москвы.
23 января исполнилось 150 лет со дня рождения Патриарха Сергия, уроженца города Арзамаса Нижегородская области. В Нижегородской епархии торжественно отметили эту дату.
Утром 26 января Божественную литургию в Богоявленском соборе в Елохове совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении архиереев Нижегородской митрополии — митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия,епископа Городецкого и Ветлужского Августина, Вепископа Выксунского и Павловского Варнавы, епископа Лысковского и Лукояновского Силуана.
Затем архипастыри приняли участие в заупокойном богослужении, которое возглавил Святейший Патриарх Кирилл.
Его Святейшеству также сослужили: протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского собора; духовенство Московской епархии и Нижегородской митрополии.
В храме присутствовали губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке В.А. Никонов, депутат Государственной Думы от Нижегородской области А.А. Кавинов.
23 января исполнилось 150 лет со дня рождения Патриарха Сергия, уроженца города Арзамаса Нижегородская области. В Нижегородской епархии торжественно отметили эту дату.
Утром 26 января Божественную литургию в Богоявленском соборе в Елохове совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении архиереев Нижегородской митрополии — митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия,епископа Городецкого и Ветлужского Августина, Вепископа Выксунского и Павловского Варнавы, епископа Лысковского и Лукояновского Силуана.
Затем архипастыри приняли участие в заупокойном богослужении, которое возглавил Святейший Патриарх Кирилл.
Его Святейшеству также сослужили: протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского собора; духовенство Московской епархии и Нижегородской митрополии.
В храме присутствовали губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке В.А. Никонов, депутат Государственной Думы от Нижегородской области А.А. Кавинов.