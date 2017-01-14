Патриарх Кирилл утвердил годовой план православных выставок на территории Москвы
14.01.2017, 14:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил «Годовой план проведения православных выставок / выставок-ярмарок / ярмарок на территории города Москвы и выставочных мероприятий, подготовленных синодальными учреждениями Русской Православной Церкви в 2017 году».
В соответствии с резолюцией Святейшего Патриарха, канонические подразделения Русской Православной Церкви могут принимать участие в православных выставках-ярмарках на территории города Москвы строго в соответствии с утвержденным годовым планом.
Выставочные мероприятия, не включенные в годовой план, именовать «православными» запрещается.
В соответствии с резолюцией Святейшего Патриарха, канонические подразделения Русской Православной Церкви могут принимать участие в православных выставках-ярмарках на территории города Москвы строго в соответствии с утвержденным годовым планом.
Выставочные мероприятия, не включенные в годовой план, именовать «православными» запрещается.