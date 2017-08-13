Патриарх Кирилл вручил губернатору Нижегородской области орден "Славы и Чести"
13.08.2017, 23:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вручил губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву одну из высших наград Русской православной церкви - орден «Славы и Чести» III степени. 13 августа 2017 года в Арзамасе прошли торжества по случаю празднования 150-летия со дня рождения Патриарха Сергия Страгородского.
Патриарх Кирилл совершил божественную литургию в кафедральном соборе в честь Воскресения Христова. Богослужение из Воскресенского собора транслировалось на большом экране на Соборной площади города, а также в интернете.
«В год 150-летия со дня рождения Патриарха мы совершили богослужение. Все вместе мы молились и вспоминали святейшего Патриарха Сергия – выдающегося иерарха нашей церкви. Он прожил очень трудную жизнь. Он жил в эпоху, когда тяжелейшие тяготы обрушились на всю Русскую православную церковь. И, встав во главе церкви, он должен был забыть о самом себе, о благополучии земном, о безопасности своей, и даже о добром имени своём. Чтобы только церковь русская продолжила своё историческое бытие. Чтобы не исторгнута была злой человеческой болью из жизни народа, чтобы христианское благовестие не иссякло», - сказал глава Русской православной церкви в своём обращении к верующим.
Во время личной встречи с руководителем региона глава РПЦ поблагодарил его за сотрудничество. «Слава Богу, что в Нижегородской области возрождаются старинные святыни, строятся новые храмы, укрепляется духовная жизнь. И, конечно, в наше время важны такие вопросы, как экономика, образование, социальная сфера. Мы знаем, что и здесь Нижегородская область занимает хорошие позиции. Я хотел бы поблагодарить вас за эти труды. Пусть Господь помогает вам в вашем непростом деле - управлении одним из самых значимых регионов России, Нижегородской губернией», - подчеркнул Патриарх.
После литургии на площади Сергия Страгородского состоялось торжественное освящение памятника Первоиерарху церкви - Патриарху Сергию.
«Мы рады, что сегодня святитель нашей земли вернулся к своим истокам, и я убеждён, что для всех последующих поколений нижегородцев он будет путеводной звездой. Мы будем приходить сюда, придут наши дети, внуки и правнуки, чтобы впитать духовную крепость и истинный патриотизм Патриарха Сергия», - обратился к собравшимся Валерий Шанцев.
«Сейчас наметилась очень положительная тенденция - молодёжь чаще стала посещать храмы и изучать православие. Считаю, что у религии и патриотического воспитания много общего - они формируют правильные ценности и ориентиры у наших детей», - добавил председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев.
Напомним, орден Русской православной церкви «Славы и Чести» - второй по старшинству орден и вручается реже, чем все иные награды РПЦ. Девиз ордена - слова святого апостола Павла: «Слава и честь... всякому, делающему доброе».
Как сообщили в митрополии, руководитель региона отмечен высокой наградой «за многолетнее соработничество с Нижегородской епархией в деле возрождения духовной жизни». «Правительство Нижегородской области совместно с Нижегородской епархией реализуют проекты, направленные на духовно-нравственное просвещение общества и подрастающего поколения», - подчеркнули в митрополии.
Кроме того, в митрополии отметили роль губернатора в восстановлении святынь и строительстве новых храмов, открытии православных учебных заведений. Кавалерами ордена ранее стали Патриарх Алексий II (2005 год) и Владимир Путин (2007 год).
Патриарх Кирилл совершил божественную литургию в кафедральном соборе в честь Воскресения Христова. Богослужение из Воскресенского собора транслировалось на большом экране на Соборной площади города, а также в интернете.
«В год 150-летия со дня рождения Патриарха мы совершили богослужение. Все вместе мы молились и вспоминали святейшего Патриарха Сергия – выдающегося иерарха нашей церкви. Он прожил очень трудную жизнь. Он жил в эпоху, когда тяжелейшие тяготы обрушились на всю Русскую православную церковь. И, встав во главе церкви, он должен был забыть о самом себе, о благополучии земном, о безопасности своей, и даже о добром имени своём. Чтобы только церковь русская продолжила своё историческое бытие. Чтобы не исторгнута была злой человеческой болью из жизни народа, чтобы христианское благовестие не иссякло», - сказал глава Русской православной церкви в своём обращении к верующим.
Во время личной встречи с руководителем региона глава РПЦ поблагодарил его за сотрудничество. «Слава Богу, что в Нижегородской области возрождаются старинные святыни, строятся новые храмы, укрепляется духовная жизнь. И, конечно, в наше время важны такие вопросы, как экономика, образование, социальная сфера. Мы знаем, что и здесь Нижегородская область занимает хорошие позиции. Я хотел бы поблагодарить вас за эти труды. Пусть Господь помогает вам в вашем непростом деле - управлении одним из самых значимых регионов России, Нижегородской губернией», - подчеркнул Патриарх.
После литургии на площади Сергия Страгородского состоялось торжественное освящение памятника Первоиерарху церкви - Патриарху Сергию.
«Мы рады, что сегодня святитель нашей земли вернулся к своим истокам, и я убеждён, что для всех последующих поколений нижегородцев он будет путеводной звездой. Мы будем приходить сюда, придут наши дети, внуки и правнуки, чтобы впитать духовную крепость и истинный патриотизм Патриарха Сергия», - обратился к собравшимся Валерий Шанцев.
«Сейчас наметилась очень положительная тенденция - молодёжь чаще стала посещать храмы и изучать православие. Считаю, что у религии и патриотического воспитания много общего - они формируют правильные ценности и ориентиры у наших детей», - добавил председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев.
Напомним, орден Русской православной церкви «Славы и Чести» - второй по старшинству орден и вручается реже, чем все иные награды РПЦ. Девиз ордена - слова святого апостола Павла: «Слава и честь... всякому, делающему доброе».
Как сообщили в митрополии, руководитель региона отмечен высокой наградой «за многолетнее соработничество с Нижегородской епархией в деле возрождения духовной жизни». «Правительство Нижегородской области совместно с Нижегородской епархией реализуют проекты, направленные на духовно-нравственное просвещение общества и подрастающего поколения», - подчеркнули в митрополии.
Кроме того, в митрополии отметили роль губернатора в восстановлении святынь и строительстве новых храмов, открытии православных учебных заведений. Кавалерами ордена ранее стали Патриарх Алексий II (2005 год) и Владимир Путин (2007 год).
Источник: https://government-nnov.ru