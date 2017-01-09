Пенсионеры начнут получать единовременные выплаты с 13 января
09.01.2017, 14:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Единовременную выплату в 5 тыс. рублей российским пенсионерам начнут производить с 13 января, сообщили в Пенсионном фонде России. Все необходимые средства на единовременную выплату - 221,7 млрд рублей - заложены в бюджете ПФР на 2017 год.
Напомним, с инициативой установить единовременную выплату пенсионерам в размере пяти тысяч рублей в августе выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что решение было "весьма непростым для бюджета, но оно поможет нашим пенсионерам компенсировать потери от роста цен". Решение правительства было поддержано президентом страны.
Также поддержала инициативу правительства фракция "Единой России" в Госдуме, и на пленарном заседании 7 октября решение было одобрено.
В декабре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии. В бюджете на выплату пенсий, по его словам, заложена сумма в 7 трлн рублей.
Напомним, с инициативой установить единовременную выплату пенсионерам в размере пяти тысяч рублей в августе выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что решение было "весьма непростым для бюджета, но оно поможет нашим пенсионерам компенсировать потери от роста цен". Решение правительства было поддержано президентом страны.
Также поддержала инициативу правительства фракция "Единой России" в Госдуме, и на пленарном заседании 7 октября решение было одобрено.
В декабре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии. В бюджете на выплату пенсий, по его словам, заложена сумма в 7 трлн рублей.