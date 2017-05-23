Пенсионный фонд расширяет электронные услуги
23.05.2017, 15:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущен сервис подачи заявления на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам-«северянам». В настоящий момент в режиме опытной эксплуатации сервис работает в отделениях Пенсионного фонда России по Красноярскому краю, Республике Саха (Якутия), Республике Коми, Мурманской области, Архангельской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Иркутской области, Ямало-Ненецкому автономному округу, Республике Карелия и Хабаровскому краю.
Напомним, пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно. За компенсацией пенсионер может один раз в два года.
Напомним, пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно. За компенсацией пенсионер может один раз в два года.