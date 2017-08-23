ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пенсионный фонд России развивает систему оказания государственных услуг гражданам, одним из направлений которой является дистанционное обслуживание граждан без визита в ПФР. Для этого ПФР наращивает участие в системе межведомственного взаимодействия, минимизирует перечень запрашиваемых документов, а также работает над запуском центров дистанционного обслуживания граждан – так называемых виртуальных клиентских служб.

На днях в Республике Бурятия Пенсионный фонд запустил в пилотном режиме первую виртуальную клиентскую службу. С её запуском клиентам ПФР в Бурятии предоставляется возможность получать услуги, консультации, заказывать документы и справки по телефону, через терминалы, Личный кабинет на сайте ПФР и портал госуслуг.

В ходе презентации виртуальной клиентской службы был продемонстрирован опытный образец терминала, который планируется установить в отдаленных населенных пунктах республики. Благодаря расширенным возможностям нового программно-аппаратного комплекса услуги ПФР клиенту будут доступны в электронном виде. При этом его использование не требует от человека специальной подготовки. Программная панель предельно упрощена и понятна клиенту. Все госуслуги в терминале скомпонованы по блокам, каждый из которого посвящён конкретной жизненной ситуации. Это, к примеру, рождение ребёнка, подготовка к выходу на пенсию и её назначение, заказ выписки из индивидуального лицевого счёта клиента и многие другие ключевые услуги ПФР, за которыми сегодня граждане обращаются в клиентские службы.