ОРЕАНДА-НОВОСТИ Председатель Правительства РФ в пятницу, 11 августа в Пензе проведёт совещание по вопросам развития жилищного строительства.



В мероприятии примут участие Первый заместитель Председателя Правительства И.И. Шувалов, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М.В. Бабич, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства М.А. Мень, губернаторы и врио глав регионов, руководители профильных предприятий.



В рамках визита Дмитрий Медведев осмотрит микрорайон город «Спутник» и проведёт встречу с губернатором И.А. Белозерцевым.