Пензенскую область с официальным визитом посетит Дмитрий Медведев
11.08.2017, 11:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Председатель Правительства РФ в пятницу, 11 августа в Пензе проведёт совещание по вопросам развития жилищного строительства.
В мероприятии примут участие Первый заместитель Председателя Правительства И.И. Шувалов, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М.В. Бабич, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства М.А. Мень, губернаторы и врио глав регионов, руководители профильных предприятий.
В рамках визита Дмитрий Медведев осмотрит микрорайон город «Спутник» и проведёт встречу с губернатором И.А. Белозерцевым.
Источник: http://www.pnzreg.ru/