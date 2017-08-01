ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начали проверять безопасность улиц возле образовательных учреждений. К началу нового учебного года им предстоит изучить территории возле 600 зданий, которые имеют выходы на проезжую часть, и подъездные пути к ним.



По итогам первых объездов уже восстановлено и заменено около 100 дорожных знаков. Кроме того, возле школ появилось 10 новых знаков «Пешеходный переход» повышенной информативности.



«Подготовка объектов транспортной инфраструктуры к осеннему периоду — наша ежегодная работа. Начинается новый учебный год, школьники, студенты возвращаются в город, все чаще держится неблагоприятная погода. Очень важно, чтобы все светофоры, дорожные знаки были чистые, стояли на своих местах, водитель мог издалека их увидеть и вовремя скоординировать свои действия, так как в первую очередь это безопасность всех участников дорожного движения», — заявил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.



Сообщения о неисправностях светофоров и дорожных знаков каждый день поступают в контакт-центр «Московский транспорт».