Перевозки АО "ФГК" в экспортных направлениях выросли на 73%
13.03.2017, 11:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В феврале 2017 года АО "ФГК" увеличило объём перевозок экспортных грузов на 73% к уровню аналогичного периода прошлого года до более 5 млн тонн.
Существенное наращивание объёма перевозок в экспортных направлениях зафиксировано в сегменте нефтепродуктов – в 6,4 раза по сравнению с февралем 2016 года.
Коммерческий директор АО "ФГК" Павел Станиславский отметил: "Рост перевозок нефтепродуктов в экспортных направлениях обусловлен наращиванием доли АО "ФГК" на погрузочных площадках ПАО "НК "РОСНЕФТЬ", ПАО "Татнефть", ПАО "СИБУР Холдинг" и др. Кроме того, мы значительно увеличили присутствие парка компании в Казахстане: выросли объемы перевозок со станций Акжайык, Текесу, Павлодар-Порт и пр.".
Объём перевозок нефтепродуктов в феврале 2017 года на экспорт достиг 463 тыс. тонн, что составляет 50% от общего объёма перевозок нефтепродуктов АО "ФГК" в феврале 2017 года.
В отчётном периоде на 64% вырос объем экспортных перевозок в полувагонах АО "ФГК", в том числе строительных грузов – в 4,3 раза, лесных грузов – в 2 раза, каменного угля – в 1,8 раза, удобрений – в 1,4 раза, металлов – в 1,4 раза.
Перевозки на экспорт в крытых вагонах АО "ФГК" выросли на 17%, в том числе лесных грузов – в 2 раза, химикатов и соды – в 1,6 раза, бумаги – в 1,2 раза.
Объём экспортных перевозок на платформах АО "ФГК" увеличился на 54%: металлы приросли в 1,8 раза, лесные грузы – в 1,5 раза.
Акционерное общество "Федеральная грузовая компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Компания входит в тройку лидеров рейтинга операторов INFOLine RAIL RUSSIA TOP.
Существенное наращивание объёма перевозок в экспортных направлениях зафиксировано в сегменте нефтепродуктов – в 6,4 раза по сравнению с февралем 2016 года.
Коммерческий директор АО "ФГК" Павел Станиславский отметил: "Рост перевозок нефтепродуктов в экспортных направлениях обусловлен наращиванием доли АО "ФГК" на погрузочных площадках ПАО "НК "РОСНЕФТЬ", ПАО "Татнефть", ПАО "СИБУР Холдинг" и др. Кроме того, мы значительно увеличили присутствие парка компании в Казахстане: выросли объемы перевозок со станций Акжайык, Текесу, Павлодар-Порт и пр.".
Объём перевозок нефтепродуктов в феврале 2017 года на экспорт достиг 463 тыс. тонн, что составляет 50% от общего объёма перевозок нефтепродуктов АО "ФГК" в феврале 2017 года.
В отчётном периоде на 64% вырос объем экспортных перевозок в полувагонах АО "ФГК", в том числе строительных грузов – в 4,3 раза, лесных грузов – в 2 раза, каменного угля – в 1,8 раза, удобрений – в 1,4 раза, металлов – в 1,4 раза.
Перевозки на экспорт в крытых вагонах АО "ФГК" выросли на 17%, в том числе лесных грузов – в 2 раза, химикатов и соды – в 1,6 раза, бумаги – в 1,2 раза.
Объём экспортных перевозок на платформах АО "ФГК" увеличился на 54%: металлы приросли в 1,8 раза, лесные грузы – в 1,5 раза.
Акционерное общество "Федеральная грузовая компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Компания входит в тройку лидеров рейтинга операторов INFOLine RAIL RUSSIA TOP.