ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На экономическом факультете Московского государственного университета прошел круглый стол "Менеджмент в цифровой промышленности" с участием заместителя министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Сергея Калугина. Представители системы образования, институтов развития, бизнеса и власти обсудили внедрение цифровых технологий в российской промышленности и перспективы развития цифровой экономики в целом. Модератором дискуссии выступил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

Участники круглого стола приветствовали утверждение Правительством РФ программы "Цифровая экономика Российской Федерации", которая была подготовлена Минкомсвязью России во исполнение перечня поручений Президента РФ по реализации Послания Федеральному Собранию. Программой определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики в России. Программа предполагает, что данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и их эффективное использование является необходимым условием повышения конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечения экономического роста и национального суверенитета.

Калугин сообщил, что в настоящее время Минкомсвязь и Минпромторг России совместно работают над составлением карты российских цифровых предприятий с целью выявления наиболее перспективных разработок и оценки их конкурентоспособности в сравнении с зарубежными аналогами. Замглавы Минкомсвязи отметил, что одной из важнейших задач в отечественной промышленности является повышение производительности труда и эффективности бизнес-процессов.

Участники круглого стола обсудили параметры институциональной среды, формирующей условия для развития цифровых платформ, технологий и высокотехнологичных предприятий, развивающих сквозные технологии, а также возможности взаимодействия субъектов новых и трансформирующихся рынков в эпоху цифровой экономики; рынки и направления экономической деятельности, претерпевающие изменения под воздействием новых условий; технологии управления в цифровой промышленности, позволяющие эффективно использовать выгоды быстрого распространения новых технологий; человеческий капитал как ключевой ресурс экономического развития эпохи цифровой экономики.