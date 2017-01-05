Первое в этом году заседание постпредов СНГ пройдет 12 января
05.01.2017, 11:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным пресс-службы Исполнительного комитета СНГ, 12 января 2017 года в столице Республики Беларусь пройдёт заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества.
На заседании предполагается рассмотреть вопросы о плане работы Совета постпредов на 2017 год, о деятельности Совета по сотрудничеству в области образования государств - участников СНГ по формированию общего образовательного пространства СНГ, о перспективах развития договорно-правовой базы СНГ в 2017 году и другие.
На заседании предполагается рассмотреть вопросы о плане работы Совета постпредов на 2017 год, о деятельности Совета по сотрудничеству в области образования государств - участников СНГ по формированию общего образовательного пространства СНГ, о перспективах развития договорно-правовой базы СНГ в 2017 году и другие.