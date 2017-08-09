Первые 90 иностранных туристов оформили электронные визы для въезда в Россию
09.08.2017, 11:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первые 90 иностранных туристов оформили электронные визы для въезда на территорию России на Дальнем Востоке.
Наибольшим спросом электронная виза пока пользуется среди граждан КНР и Японии. Электронную визу уже получили 42 гражданина Китая и 38 граждан Японии, сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Также виза была одобрена гражданам Алжира (2 человека), Индии (1 человек), Ирана (2 человека), Кувейта (1 человек), Саудовской Аравии (2 человека), Сингапура (1 человек) и Туниса (1 человек). Иностранцы оформляют однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу.
«Дальний Восток стал территорией применения беспрецедентных решений и внедрения уникальных механизмов. Введение электронной визы – новаторский инструмент для нашей страны. И начнётся внедрение этого инструмента с Дальнего Востока», – подчеркнул Александр Галушка.
На данный момент по новой схеме въехать на территорию России по электронным визам можно через два пункта пропуска во Владивостоке - морской пункт пропуска и аэропорт Кневичи. С января 2018 года будут работать четыре пункта пропуска, включая также Камчатку и Сахалинскую область.
По мнению Руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, введение электронной визы будет способствовать развитию туристского потенциала Дальнего Востока.
«Интерес к путешествиям в Россию растет во всём мире. Стремление ближе узнать нашу страну, приобщиться к её культурному наследию в последнее время особенно заметно стран жителей стран Азии, Ближнего Востока. К примеру, в первом полугодии 2017 г. туристы из Китая совершили на 32% больше поездок в Россию, чем за аналогичный период прошлого года, из Японии – на 14%, из Ирана – на 9%, а из Турции в 1,5 раза. Введение системы электронных виз на Дальнем Востоке послужит стимулом для дальнейшего развития въездного туризма и будет способствовать реализации туристского потенциала Дальневосточного региона страны», - говорит Олег Сафонов.
Наибольшим спросом электронная виза пока пользуется среди граждан КНР и Японии. Электронную визу уже получили 42 гражданина Китая и 38 граждан Японии, сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Также виза была одобрена гражданам Алжира (2 человека), Индии (1 человек), Ирана (2 человека), Кувейта (1 человек), Саудовской Аравии (2 человека), Сингапура (1 человек) и Туниса (1 человек). Иностранцы оформляют однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу.
«Дальний Восток стал территорией применения беспрецедентных решений и внедрения уникальных механизмов. Введение электронной визы – новаторский инструмент для нашей страны. И начнётся внедрение этого инструмента с Дальнего Востока», – подчеркнул Александр Галушка.
На данный момент по новой схеме въехать на территорию России по электронным визам можно через два пункта пропуска во Владивостоке - морской пункт пропуска и аэропорт Кневичи. С января 2018 года будут работать четыре пункта пропуска, включая также Камчатку и Сахалинскую область.
По мнению Руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, введение электронной визы будет способствовать развитию туристского потенциала Дальнего Востока.
«Интерес к путешествиям в Россию растет во всём мире. Стремление ближе узнать нашу страну, приобщиться к её культурному наследию в последнее время особенно заметно стран жителей стран Азии, Ближнего Востока. К примеру, в первом полугодии 2017 г. туристы из Китая совершили на 32% больше поездок в Россию, чем за аналогичный период прошлого года, из Японии – на 14%, из Ирана – на 9%, а из Турции в 1,5 раза. Введение системы электронных виз на Дальнем Востоке послужит стимулом для дальнейшего развития въездного туризма и будет способствовать реализации туристского потенциала Дальневосточного региона страны», - говорит Олег Сафонов.
Источник: http://www.russiatourism.ru