ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель председателя Правительства - Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 14 августа провёл в Мирном совещание о ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на руднике «Мир». В совещании приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владлен Аксенов и руководство АЛРОСА.

Поисково-спасательные работы на руднике «Мир» продолжаются и ведутся круглосуточно. Для ликвидации сложившийся чрезвычайной ситуации создана группировка сил в количестве 320 человек и 19 единиц техники, в том числе 143 работников АЛРОСА. По состоянию на 12:04 местного времени (6 утра по Москве) 14 августа в шахту было направлено 9 отделений ВГСЧ общей численностью 56 человек.

«Самая главная задача, которую мы сейчас видим - постараться спасти людей, поэтому спасательные работы продолжаются и будут продолжаться столько, сколько это необходимо и сколько это будет возможно по горным условиям. Мы вчера говорили об этом с министром МЧС. Сегодня спасатели говорят о том, что на разных горизонтах они в течение 1,5-3 суток надеются выйти на те зоны, где предполагается местонахождение людей, которые сейчас пропали без вести», - сказал Ю.Трутнев по итогам совещания.

Для расследования причин аварии создана Комиссия Ростехнадзора и привлечены независимые специалисты. По словам Ю.Трутнева, Комиссия может представить первые итоги расследования в течение месяца.

«Мы обязаны ответить на два вопроса: можно ли было избежать этой аварии и можно ли было её предсказать и вовремя прекратить работы, вывести людей. Для этого создана комиссия Ростехнадзора, будут привлечены независимые специалисты. Я специально настоял, чтобы это были люди, которые не задействованы сегодня ни в эксплуатации шахты, ни в составлении проекта. Разбираться будем и с тем, насколько правильно составлена проектная документация, и с тем, как велась эксплуатация. Комиссия Ростехнадзора сделает первый доклад в правительство в течение месяца, и после этого будут сделаны выводы», - сказал Ю.Трутнев.

Параллельно с ведением поисково-спасательных работ, АЛРОСА разрабатывает меры социальной поддержки рабочих в связи с произошедшей аварией. На период простоя рудника его работники будут продолжать получать заработную плату: рабочие подземной добычи – в размере среднемесячного заработка, остальные сотрудники – в размере 2/3 среднемесячного заработка.

АЛРОСА также прорабатывает вопросы трудоустройства работников рудника «Мир», на котором были заняты 1148 сотрудников различных подразделений компании.

Президент компании Сергей Иванов: "В срок до 25 августа специальная комиссия подготовит предложения по корректировке производственных планов других подразделений компании и трудоустройству рабочих, а также замещения своим персоналом части работ, выполняемых субподрядчиками. Изучаются возможности предоставления рабочих мест как в Мирном, так и на других производственных площадках. Готовность принять рабочих и создать для них достойные условия выразило руководство всех горно-обогатительных комбинатов АЛРОСА в Якутии и Архангельской области. При открытии любых вакансий они в приоритетном порядке будут предлагаться работникам рудника «Мир». При этом вопрос будет решаться комплексно, и с точки зрения организации переезда и с точки зрения создания условий для комфортной работы и проживания».