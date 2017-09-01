ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В первые выходные осени в Москве будет тепло и солнечно. По прогнозам синоптиков ГБУ «Автомобильные дороги», в субботу, 2 сентября, столбик термометра покажет 20–22 градуса. Такая же погода сохранится и в воскресенье, 3 сентября. Воздух в этот день прогреется до 19–21 градуса тепла.

В выходные будет дуть северо-восточный и северный ветер со скоростью от трёх до восьми метров секунду. Прогнозируется переменная облачность. На юго-востоке области местами возможны кратковременные дожди.

В понедельник, 4 сентября, станет прохладнее — столбики термометров покажут 17–19 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Сохранится переменная облачность, осадков не ожидается.