ОРЕАНДА-НОВОСТИ Советник мэра города, депутат Госдумы ФС РФ Владимир Ресин совместно с представителями Департамента градостроительной политики осмотрел площадки Восточного административного округа. На площади Викторио Кодовильи идут строительные работы на храме в честь святого Преподобного Саввы Сторожевского, звенигородского чудотворца, ученика Сергия Радонежского. После завершения строительства в храм будет перевезена частица мощей святого для поклонения верующих.

Храм на на 1000 прихожан строится по индивидуальному проекту. Уже завершены работы нулевого цикла, к лету планируется полностью подготовить нижний храм для богослужений. Одновременно возводятся стены надземной части собора, идет заливка арочных перекрытий храма. По словам куратора Программы, большая часть общестроительных работ, включая монолитные и кирпичную кладку, будет завершена уже в этом году. К осени строители планируют подвести под кровлю и установить главный купол храма, который уже доставлен на площадку, ведутся работы по его облицовке.

Всего на территории ВАО под строительство подобрано 25 участков.