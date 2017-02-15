Первый храм в честь Саввы Сторожевского строится в Москве
15.02.2017, 13:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Советник мэра города, депутат Госдумы ФС РФ Владимир Ресин совместно с представителями Департамента градостроительной политики осмотрел площадки Восточного административного округа. На площади Викторио Кодовильи идут строительные работы на храме в честь святого Преподобного Саввы Сторожевского, звенигородского чудотворца, ученика Сергия Радонежского. После завершения строительства в храм будет перевезена частица мощей святого для поклонения верующих.
Храм на на 1000 прихожан строится по индивидуальному проекту. Уже завершены работы нулевого цикла, к лету планируется полностью подготовить нижний храм для богослужений. Одновременно возводятся стены надземной части собора, идет заливка арочных перекрытий храма. По словам куратора Программы, большая часть общестроительных работ, включая монолитные и кирпичную кладку, будет завершена уже в этом году. К осени строители планируют подвести под кровлю и установить главный купол храма, который уже доставлен на площадку, ведутся работы по его облицовке.
Всего на территории ВАО под строительство подобрано 25 участков.
Храм на на 1000 прихожан строится по индивидуальному проекту. Уже завершены работы нулевого цикла, к лету планируется полностью подготовить нижний храм для богослужений. Одновременно возводятся стены надземной части собора, идет заливка арочных перекрытий храма. По словам куратора Программы, большая часть общестроительных работ, включая монолитные и кирпичную кладку, будет завершена уже в этом году. К осени строители планируют подвести под кровлю и установить главный купол храма, который уже доставлен на площадку, ведутся работы по его облицовке.
Всего на территории ВАО под строительство подобрано 25 участков.