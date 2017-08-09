ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый открытый полигон для тестирования беспилотных автомобилей открыт в технопарке «Калибр» на улице Годовикова в Останкинском районе Москвы. Трасса длиной 400 метров воспроизводит городскую среду: на ней есть автобусные остановки, пешеходные переходы, дорожные знаки, разметка, соответствующая ГОСТу, а также круговое движение.

«Для компаний, ведущих разработки в области беспилотных транспортных средств, важна инфраструктура, позволяющая тестировать автомобиль и “обучать” его. В целях содействия резидентам технопарка был организован специальный опытный полигон, который используется для обкатывания беспилотников», — рассказали в пресс-службе Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

Тестирование беспилотных автомобилей на полигоне уже началось. Резиденты технопарка приняли участие в создании технической части четырёх беспилотных автобусов для крупного российского машиностроительного холдинга, в частности разработали двигатель и электронику. Автомобили учат взаимодействовать как с дорожной инфраструктурой, так и с пешеходами на зебре. Их роли играют сами сотрудники технопарка.

Как рассказали в пресс-службе Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства, полигон будет использоваться не только резидентами, но и студентами и аспирантами московских технических вузов. Они станут тестировать собственные опытные прототипы беспилотников. Например, трассой воспользуются учащиеся Московского политехнического университета. Технопарк также планирует предоставить возможность тестирования коммерческим компаниям.

«Калибр» появился в 2015 году на территории одноимённого легендарного завода по производству контрольно-измерительных приборов. Он занимает земельный участок общей площадью 10,26 гектара. Там по льготной арендной ставке снимают помещения компании, занимающиеся инновационной промышленной деятельностью. Площади технопарка могут быть использованы под лаборатории, производственные и конструкторские цеха.