ОРЕАНДА-НОВОСТИ Первый участок Третьего пересадочного контура (ТПК) метро от станции «Деловой центр» до «Петровского парка» запустят в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на коллегии Стройкомплекса.



«Это будет большое подземное кольцо длиной 67 км - даже больше, чем Московское центральное кольцо. Мы обратились к москвичам через портал «Активный гражданин», чтобы они выбрали название для этой гигантской стройки. Это один из крупнейших проектов мира в области метростроения», - сказал С. Собянин.



По его словам, Третий пересадочный контур разгрузит центральный сектор столичной подземки.



«Это будет новая жизнь метро. У строителей много работы, важно выполнять график и двигаться вперёд», - подчеркнул С. Собянин.



Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, уже завершена отделка станций первого участка ТПК. Ведётся наладка и тестирование оборудования, благоустройство территорий у будущих станций метро.



Длина первого участка ТПК - 10,5 км. Он включает пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА» и «Петровский парк».



Напомним, всего в этом году планируется построить более 40 км линий метро и открыть 19 станций.



С 2011 года было построено более 100 км линий метро, 55 станций метро и МЦК. Также построено и реконструировано 5 депо. За шесть лет протяжённость метро выросла на 30%.