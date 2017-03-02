Объём производства продукции сельского хозяйства на Алтае вырос более чем на 12%
02.03.2017, 12:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Объём производства продукции сельского хозяйства на Алтае вырос более чем на 12%. Об этом заявил Первый заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов сегодня, 2 марта, в ходе открытия X Зимней зерновой конференции. Мероприятие традиционно проходит в Белокурихе, на него прибыли ведущие российские и зарубежные эксперты в области сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции.
Первый заместитель Председателя Правительства региона в выступлении в рамках сессии «Макроэкономика и государственная поддержка агропродовольственного сектора» отметил, что Алтайский край, являясь крупнейшим аграрным регионом Сибири, в прошедшем году продемонстрировал высокие темпы роста. Объем производства продукции сельского хозяйства вырос более чем на 12%, в том числе продукции растениеводства - более чем на 25%.
Он напомнил, что в регионе собрали около 5 млн. тонн зерновых, что превышает 30% валового сбора зерновых в Сибири. Это показатель занимает четвертое место по России. Также в нашем регионе получили более половины российского урожая гречихи, рекордный объем сахарной свеклы, высокий урожай подсолнечника.
Отмечается динамика роста среднемноголетних валовых сборов, что является результатом применения новых сортов и средств химизации, внедрения технологий и обновления парка сельхозтехники. За последние семь лет средний валовой сбор зерновых превысил 4 млн. тонн, что на 25% выше среднего за предыдущий семилетний период (1995-2001). По подсолнечнику показатели увеличились в три раза.
Также он отметил, что с целью стабилизации экономики хозяйства ведут диверсификацию производства, в том числе вводят культуры, цены на которые стабильны.
Первый заместитель Председателя Правительства региона в выступлении в рамках сессии «Макроэкономика и государственная поддержка агропродовольственного сектора» отметил, что Алтайский край, являясь крупнейшим аграрным регионом Сибири, в прошедшем году продемонстрировал высокие темпы роста. Объем производства продукции сельского хозяйства вырос более чем на 12%, в том числе продукции растениеводства - более чем на 25%.
Он напомнил, что в регионе собрали около 5 млн. тонн зерновых, что превышает 30% валового сбора зерновых в Сибири. Это показатель занимает четвертое место по России. Также в нашем регионе получили более половины российского урожая гречихи, рекордный объем сахарной свеклы, высокий урожай подсолнечника.
Отмечается динамика роста среднемноголетних валовых сборов, что является результатом применения новых сортов и средств химизации, внедрения технологий и обновления парка сельхозтехники. За последние семь лет средний валовой сбор зерновых превысил 4 млн. тонн, что на 25% выше среднего за предыдущий семилетний период (1995-2001). По подсолнечнику показатели увеличились в три раза.
Также он отметил, что с целью стабилизации экономики хозяйства ведут диверсификацию производства, в том числе вводят культуры, цены на которые стабильны.