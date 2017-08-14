ОРЕАНДА-НОВОСТИ В первом полугодии по безвизовому каналу в Петербург с туристическими целями приехали 51,7 тыс. китайских туристов, что оказалось на 136% больше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает Федеральное агентство по туризму.



Северная столица находится на третьем месте среди направлений России по популярности у китайских туристов. При этом, как подчеркнули в Ростуризме, в Санкт-Петербурге отмечается внушительный рост турпотока из Китая.



В списке популярных среди китайских туристов направлений традиционно лидирует столица России. С января по июнь Москву посетили 127,5 тыс. туристов из КНР. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. показатель увеличился на 21%.



Второе место по популярности среди китайских туристов занимает Приморский край. В первом полугодии 2017 г. регион посетили 67,1 тыс. китайцев, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В целом в первом полугодии 2017 г. турпоток из КНР в Россию по безвизовому каналу увеличился на 36 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в отдельных регионах число гостей из Китая выросло сразу на 200%.



Туристы из Китая постепенно открывают для себя и другие регионы России, в основном на Дальнем Востоке. В Амурской области в первом полугодии 2017 г. побывали 33,2 тыс. китайских туристов, что на 67% больше показателей 2016 г., в Новосибирской области – 9,3 тыс. человек, что на 41% больше показателей 2016 г., в Иркутской облас¬ти – 8,5 тыс. гостей из Китая, рост 15%, в Забайкальском крае – почти 7 тыс., рост 29?%, в Хабаровском крае – 4,6 тыс. китайских туристов, рост 38%.



Однако настоящий рекорд – в процентном соотношении – установила Республика Бурятия, куда за первые 6 месяцев 2017 г. прибыли сразу на 208% больше туристов из Китая, чем в 2016 г.: 438 против 142.



"Китай на сегодняшний день является одним из самых динамично растущих туристических рынков в мире. Россия, обладая значимым туристическим потенциалом, укрепляет в Китае свои позиции в качестве важного туристического направления, что отражает положительная динамика въездного турпотока", – описал тенденцию руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.



По его словам, такому положению дел способствует создание комфортных условий для китайских туристов через внедрение программы China Friendly, реализация межрегиональных проектов, таких как "Красный маршрут", "Великий шёлковый путь", продвижение российского турпотенциала на крупнейших выставках в Пекине, Гуанчжоу, в рамках роад-шоу, пресс-туров и других мероприятий.



Значимым событием для развития российско-китайского туристского обмена станет проведение в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. В Китае около 300 млн футбольных болельщиков, привлечение даже части из них в Россию станет существенным вкладом в дальнейшее увеличение въездного туристического потока.



Как ранее сообщал Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, ссылаясь на данные аналитического агентства "ТурСтат", в рейтинге городов, отдых в которых пользуется у путешественников самым большим спросом, Северная столица стала второй, уступив лидерскую позицию официальной столице России. Релиз составлен по количеству забронированных номеров на первую половину 2017 г.



Как прогнозируют в агентстве, туризм внутри России в этом году вырастет на 5% по сравнению с прошлогодним уровнем.