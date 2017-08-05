Пик критической ситуации пожарной обстановки на Ямале пройден
05.08.2017, 16:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня руководством главы МЧС России Владимира Пучкова в режиме видеоконференц-связи состоялось заседание постоянно действующей рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его глава ведомства провёл из Салехарда. Обсуждался вопрос пожарной обстановки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. И применение авиации МЧС России для ликвидации природных пожаров на территории региона.
С начала пожароопасного периода 2017 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа возник 351 очаг природных пожаров на площади около 190 тысяч гектар. В конце июля в связи с напряжённой обстановкой сразу в трёх районах Ямале был введён режим ЧС.
В регион была переброшена группировка авиации МЧС России, в составе которой самолёты Бе-200ЧС, ИЛ-76 и вертолёты МИ-8МТВ. К настоящему времени полностью ликвидированы 285 природных пожара на общей площади свыше 118 тысяч гектаров.
В населённых пунктах сформированы и ведут постоянную работу 143 патрульно-манёвренные группы, а так же 37 добровольных дружин.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин отметил, что пик критической ситуации пожарной обстановки пройден. Также он уточнил, что руководство региона усилит техническое оснащение для борьбы с природными пожарами.
"Прошлый год был тяжёлым, этот год показал, что возможно, такая ситуация может складываться каждый год, потому что погода становится теплее и теплее, на территории крайнего севера в том числе. Будем усиливать технические возможности", - сказал Дмитрий Кобылкин.
Во время заседания рабочей группы глава МЧС России отметил, что для более эффективного тушения пожаров авиацию и технику планируется поставить к следующему году.
"Планируется усилить тяжёлую авиационную группировку, дооснастить все подразделения авиации, которые работают на Ямале, необходимой для тушения природных пожаров техникой, провести особую подготовку экипажей", - сказал Владимир Пучков.
Министр так же обратил внимание, что необходимо более энергично работать с местным населением. И делать это не только вводя режим ЧС, но и обучая население правилам безопасного поведения на природе и реализуя все необходимые меры по профилактике пожаров. При этом министр высоко оценил работу органов местного самоуправления.
"И комиссия по чрезвычайным ситуациям, и все руководители органов местного самоуправления - все службы во взаимодействии со спасателями на высоком уровне выполняют возложенные задачи. Показатели на уровне Ямала очень позитивны. Взаимодействие МЧС России и всех служб ЯНАО - классический пример взаимодействия центра и всех служб на местах, чтобы развивать экономику, социальную инфраструктуру, строить новые дороги, жильё и внедрять все современные технологии", - отметил Владимир Пучков.
За последние дни площади потушенных возгораний увеличились. Благодаря слаженным действиям авиации и наземных сил не было допущено угроз населённым пунктам и объектам экономики. Фактически, только с помощью самолётов и вертолётов со сливными устройствами, удалось остановить приближение огня к двум национальным посёлкам (д. Хашгорт и с. Оволынгорт). Помогли в борьбе с огнём прошедшие дожди.
Ликвидация природных пожаров на территории региона продолжается. Непрерывно осуществляется космическим мониторинг. Информация по термоточкам в кратчайшие сроки доводится до органов управления всех уровней, в том числе до глав муниципальных образований для оперативного реагирования.
С начала пожароопасного периода 2017 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа возник 351 очаг природных пожаров на площади около 190 тысяч гектар. В конце июля в связи с напряжённой обстановкой сразу в трёх районах Ямале был введён режим ЧС.
В регион была переброшена группировка авиации МЧС России, в составе которой самолёты Бе-200ЧС, ИЛ-76 и вертолёты МИ-8МТВ. К настоящему времени полностью ликвидированы 285 природных пожара на общей площади свыше 118 тысяч гектаров.
В населённых пунктах сформированы и ведут постоянную работу 143 патрульно-манёвренные группы, а так же 37 добровольных дружин.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин отметил, что пик критической ситуации пожарной обстановки пройден. Также он уточнил, что руководство региона усилит техническое оснащение для борьбы с природными пожарами.
"Прошлый год был тяжёлым, этот год показал, что возможно, такая ситуация может складываться каждый год, потому что погода становится теплее и теплее, на территории крайнего севера в том числе. Будем усиливать технические возможности", - сказал Дмитрий Кобылкин.
Во время заседания рабочей группы глава МЧС России отметил, что для более эффективного тушения пожаров авиацию и технику планируется поставить к следующему году.
"Планируется усилить тяжёлую авиационную группировку, дооснастить все подразделения авиации, которые работают на Ямале, необходимой для тушения природных пожаров техникой, провести особую подготовку экипажей", - сказал Владимир Пучков.
Министр так же обратил внимание, что необходимо более энергично работать с местным населением. И делать это не только вводя режим ЧС, но и обучая население правилам безопасного поведения на природе и реализуя все необходимые меры по профилактике пожаров. При этом министр высоко оценил работу органов местного самоуправления.
"И комиссия по чрезвычайным ситуациям, и все руководители органов местного самоуправления - все службы во взаимодействии со спасателями на высоком уровне выполняют возложенные задачи. Показатели на уровне Ямала очень позитивны. Взаимодействие МЧС России и всех служб ЯНАО - классический пример взаимодействия центра и всех служб на местах, чтобы развивать экономику, социальную инфраструктуру, строить новые дороги, жильё и внедрять все современные технологии", - отметил Владимир Пучков.
За последние дни площади потушенных возгораний увеличились. Благодаря слаженным действиям авиации и наземных сил не было допущено угроз населённым пунктам и объектам экономики. Фактически, только с помощью самолётов и вертолётов со сливными устройствами, удалось остановить приближение огня к двум национальным посёлкам (д. Хашгорт и с. Оволынгорт). Помогли в борьбе с огнём прошедшие дожди.
Ликвидация природных пожаров на территории региона продолжается. Непрерывно осуществляется космическим мониторинг. Информация по термоточкам в кратчайшие сроки доводится до органов управления всех уровней, в том числе до глав муниципальных образований для оперативного реагирования.
Источник: МЧС РФ