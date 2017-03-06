Плюсы тренировочного ЕГЭ оценили родители московских школьников
06.03.2017, 13:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Тренировочный экзамен для родителей проводится в условиях, максимально приближённых к реальным. Участники проходят электронную регистрацию, рамки металлоискателя, оставляют вещи в индивидуальных камерах хранения, заполняют бланки и выполняют задания.
Родители могут поддержать своих детей и сдать пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Такие испытания проводятся в центре независимой диагностики Московского центра качества образования.
Пользу подобного тестирования взрослые уже оценили. Для тех, кто давно вышел из школьного возраста, это реальный шанс проверить свои знания, ознакомиться с процедурой проведения ЕГЭ, его требованиями и заданиями, помочь детям подготовиться и потренироваться в решении задач. Многие отметили, что и другим родителям выпускников будут рекомендовать пройти эту процедуру.
По словам директора Московского центра качества образования Павла Кузьмина, это позволяет родителям окунуться в атмосферу реального экзамена, почувствовать себя на месте учащихся и понять, какие задания им предстоит выполнить. Теперь участники ждут результаты, которые они показали в ходе ЕГЭ.
Родители могут поддержать своих детей и сдать пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Такие испытания проводятся в центре независимой диагностики Московского центра качества образования.
Пользу подобного тестирования взрослые уже оценили. Для тех, кто давно вышел из школьного возраста, это реальный шанс проверить свои знания, ознакомиться с процедурой проведения ЕГЭ, его требованиями и заданиями, помочь детям подготовиться и потренироваться в решении задач. Многие отметили, что и другим родителям выпускников будут рекомендовать пройти эту процедуру.
По словам директора Московского центра качества образования Павла Кузьмина, это позволяет родителям окунуться в атмосферу реального экзамена, почувствовать себя на месте учащихся и понять, какие задания им предстоит выполнить. Теперь участники ждут результаты, которые они показали в ходе ЕГЭ.