По факту причинения смертельных травм спортсмену в центре Хабаровска, действия подозреваемого переквалифицированы на статью "убийство"
22.08.2017, 12:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю действия мужчины 1992 года рождения причинившего смертельные травмы мужчине, переквалифицированы с ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) на п. «и» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений).
По данным следствия, рано утром 20 августа 2017 года на улице в центре Хабаровска подозреваемый активно провоцировал конфликт с мужчиной 1985 года рождения, оскорблял его, в том числе нецензурными словами. В итоге между ними произошла драка, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов мужчине. От полученных травм потерпевший скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Необходимо отметить, что погибший профессионально занимался спортом, был чемпионом мира и Европы по паурлифтингу. После совершения преступления злоумышленник скрылся.
Расследованием преступления занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального СК России. В усиленную следственно-оперативную группу также входят наиболее опытные криминалисты краевого следственного управления, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием проведен ряд обысков, в том числе по месту жительства подозреваемого. Проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание мужчины, который объявлен в федеральный розыск.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления.
По данным следствия, рано утром 20 августа 2017 года на улице в центре Хабаровска подозреваемый активно провоцировал конфликт с мужчиной 1985 года рождения, оскорблял его, в том числе нецензурными словами. В итоге между ними произошла драка, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов мужчине. От полученных травм потерпевший скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Необходимо отметить, что погибший профессионально занимался спортом, был чемпионом мира и Европы по паурлифтингу. После совершения преступления злоумышленник скрылся.
Расследованием преступления занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального СК России. В усиленную следственно-оперативную группу также входят наиболее опытные криминалисты краевого следственного управления, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием проведен ряд обысков, в том числе по месту жительства подозреваемого. Проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание мужчины, который объявлен в федеральный розыск.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления.
Источник: Следственный комитет