По итогам года Пермский край поднялся на 10 позиций вверх в экологическом рейтинге регионов
09.01.2017, 12:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2016 года Пермский край поднялся на 10 позиций вверх в экологическом рейтинге субъектов РФ.
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам 2016 года. Пермский край занимает в рейтинге 18 место, улучшив свои позиции на 10 пунктов. Как отметил директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов, Прикамье продемонстрировало наибольший взлет среди 85 субъектов РФ.
- В первую очередь, это произошло благодаря тому, что серьезных негативных экологических событий в регионе за год не наблюдалось, а из позитива обязательно стоит отметить строительство за 700 млн рублей высокотехнологичных очистных сооружений в Березниках, которые значительно снизили антропогенную нагрузку на реку Кама. Завод «Азот» накануне Года экологии осенью запустил их, хотя официальное торжественное открытие запланировано на 2017 год, - говорит эксперт.
В ходе подготовки рейтинга специалисты используют не только официальную статистическую информацию, доклады надзорных органов, сообщения в СМИ и сводки МЧС, но также проводят полевые экспедиционные работы с отбором проб воды и воздуха, почвы и донных отложений.
По информации Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, за последние 10 лет в регионе существенно снизились основные показатели воздействия на окружающую среду – снизилась масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения. Пермский край занимает 1 место в Приволжском федеральном округе по доле площади, занятой особо охраняемыми природными территориями (9,6% от площади края).
В целях обеспечения экологически ориентированного роста экономики и внедрения экологически эффективных инновационных технологий в регионе действует Программа мер, направленных на стимулирование деятельности в сфере охраны окружающей среды, включающая в себя предоставление налоговых и иных льгот: применение пониженных ставок по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций для стимулирования инвестирования средств в развитие объектов экономики региона, освобождение от налога на имущество, используемого исключительно в целях охраны окружающей среды.
Для дополнительного стимулирования природоохранной деятельности предприятий региона реализуется процедура зачисления мероприятий юридических лиц в счет платы за негативное воздействие на окружающую среду. За последние три года предприятиям, активно осуществляющим природоохранные мероприятия, скорректировано более 260 млн рублей, при этом, в охрану окружающей среды за этот же период предприятия вложили 37,3 млрд рублей.
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам 2016 года. Пермский край занимает в рейтинге 18 место, улучшив свои позиции на 10 пунктов. Как отметил директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов, Прикамье продемонстрировало наибольший взлет среди 85 субъектов РФ.
- В первую очередь, это произошло благодаря тому, что серьезных негативных экологических событий в регионе за год не наблюдалось, а из позитива обязательно стоит отметить строительство за 700 млн рублей высокотехнологичных очистных сооружений в Березниках, которые значительно снизили антропогенную нагрузку на реку Кама. Завод «Азот» накануне Года экологии осенью запустил их, хотя официальное торжественное открытие запланировано на 2017 год, - говорит эксперт.
В ходе подготовки рейтинга специалисты используют не только официальную статистическую информацию, доклады надзорных органов, сообщения в СМИ и сводки МЧС, но также проводят полевые экспедиционные работы с отбором проб воды и воздуха, почвы и донных отложений.
По информации Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, за последние 10 лет в регионе существенно снизились основные показатели воздействия на окружающую среду – снизилась масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения. Пермский край занимает 1 место в Приволжском федеральном округе по доле площади, занятой особо охраняемыми природными территориями (9,6% от площади края).
В целях обеспечения экологически ориентированного роста экономики и внедрения экологически эффективных инновационных технологий в регионе действует Программа мер, направленных на стимулирование деятельности в сфере охраны окружающей среды, включающая в себя предоставление налоговых и иных льгот: применение пониженных ставок по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций для стимулирования инвестирования средств в развитие объектов экономики региона, освобождение от налога на имущество, используемого исключительно в целях охраны окружающей среды.
Для дополнительного стимулирования природоохранной деятельности предприятий региона реализуется процедура зачисления мероприятий юридических лиц в счет платы за негативное воздействие на окружающую среду. За последние три года предприятиям, активно осуществляющим природоохранные мероприятия, скорректировано более 260 млн рублей, при этом, в охрану окружающей среды за этот же период предприятия вложили 37,3 млрд рублей.