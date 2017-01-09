ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2016 года Пермский край поднялся на 10 позиций вверх в экологическом рейтинге субъектов РФ.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам 2016 года. Пермский край занимает в рейтинге 18 место, улучшив свои позиции на 10 пунктов. Как отметил директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов, Прикамье продемонстрировало наибольший взлет среди 85 субъектов РФ.

- В первую очередь, это произошло благодаря тому, что серьезных негативных экологических событий в регионе за год не наблюдалось, а из позитива обязательно стоит отметить строительство за 700 млн рублей высокотехнологичных очистных сооружений в Березниках, которые значительно снизили антропогенную нагрузку на реку Кама. Завод «Азот» накануне Года экологии осенью запустил их, хотя официальное торжественное открытие запланировано на 2017 год, - говорит эксперт.

В ходе подготовки рейтинга специалисты используют не только официальную статистическую информацию, доклады надзорных органов, сообщения в СМИ и сводки МЧС, но также проводят полевые экспедиционные работы с отбором проб воды и воздуха, почвы и донных отложений.

По информации Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, за последние 10 лет в регионе существенно снизились основные показатели воздействия на окружающую среду – снизилась масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения. Пермский край занимает 1 место в Приволжском федеральном округе по доле площади, занятой особо охраняемыми природными территориями (9,6% от площади края).

В целях обеспечения экологически ориентированного роста экономики и внедрения экологически эффективных инновационных технологий в регионе действует Программа мер, направленных на стимулирование деятельности в сфере охраны окружающей среды, включающая в себя предоставление налоговых и иных льгот: применение пониженных ставок по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций для стимулирования инвестирования средств в развитие объектов экономики региона, освобождение от налога на имущество, используемого исключительно в целях охраны окружающей среды.

Для дополнительного стимулирования природоохранной деятельности предприятий региона реализуется процедура зачисления мероприятий юридических лиц в счет платы за негативное воздействие на окружающую среду. За последние три года предприятиям, активно осуществляющим природоохранные мероприятия, скорректировано более 260 млн рублей, при этом, в охрану окружающей среды за этот же период предприятия вложили 37,3 млрд рублей.