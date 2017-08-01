По программе "Моя улица" в Москве создадут около 200 новых пешеходных переходов
01.08.2017, 11:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках благоустройства по программе «Моя улица» на нескольких десятках улиц в центре Москвы появятся новые пешеходные переходы. Всего планируется организовать около 200 зебр. На них появятся светофоры, дорожная разметка и знаки.
При подготовке транспортных схем для «Моей улицы» специалисты Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассчитали оптимальные параметры проезжей части, тротуаров, места расположения остановок общественного транспорта и зебр.
«Городское пространство становится комфортнее и безопаснее — при выполнении программы по благоустройству с 2015 года организовано около 300 новых пешеходных переходов», — пояснил глава ведомства, заместитель Мэра в Правительстве Москвы Максим Ликсутов.
В этом году также благоустраивают территории у станций Московского центрального кольца (МЦК). Там модернизируют 90 пешеходных переходов. Их планируется оснастить бело-голубой подсветкой, чтобы освещать переход и пешеходов. С помощью контрастного освещения зебра будет хорошо видна издалека в ночное время.
При подготовке транспортных схем для «Моей улицы» специалисты Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассчитали оптимальные параметры проезжей части, тротуаров, места расположения остановок общественного транспорта и зебр.
«Городское пространство становится комфортнее и безопаснее — при выполнении программы по благоустройству с 2015 года организовано около 300 новых пешеходных переходов», — пояснил глава ведомства, заместитель Мэра в Правительстве Москвы Максим Ликсутов.
В этом году также благоустраивают территории у станций Московского центрального кольца (МЦК). Там модернизируют 90 пешеходных переходов. Их планируется оснастить бело-голубой подсветкой, чтобы освещать переход и пешеходов. С помощью контрастного освещения зебра будет хорошо видна издалека в ночное время.
Источник: Мэрия Москвы