ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Двадцать объёмных пластиковых контейнеров поступили в столичный сортировочный центр из Камчатского края и были адресованы одному и тому же получателю - жителю Москвы. Сотрудники департамента безопасности посылочного бизнеса Почты России в ходе проверки данных посылок с использованием рентгенотелевизионного оборудования установили, что в данных почтовых отправлениях содержится икра. Причём между слоями красной икры в центре контейнера скрывалась запрещённая к обороту чёрная икра (см. фото результатов досмотра).

Всего в 20 контейнерах было обнаружено свыше 500 кг незаконных товарных вложений. Таким образом, отправители икры подпадали под действие сразу нескольких статей Уголовного кодекса: ст.238 - "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"; ст.258.1 - "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации".

Работники почтовой безопасности передали все материалы по данному факту в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Впоследствии одного из подозреваемых удалось задержать в Москве при получении незаконных "слоёных" посылок.