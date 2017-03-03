Почта России обнаружила полтонны "нелегальной" икры с помощью рентгена
Всего в 20 контейнерах было обнаружено свыше 500 кг незаконных товарных вложений. Таким образом, отправители икры подпадали под действие сразу нескольких статей Уголовного кодекса: ст.238 - "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"; ст.258.1 - "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации".
Работники почтовой безопасности передали все материалы по данному факту в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Впоследствии одного из подозреваемых удалось задержать в Москве при получении незаконных "слоёных" посылок.