ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники службы безопасности Почты России изъяли из доставочной сети свыше 65 тысяч писем, для отправки которых столичные банки и коллекторские агентства в силу разных обстоятельств воспользовались услугами мошенников. Данная корреспонденция будет передана правоохранительным органам в качестве вещественных доказательств.

Ранее сообщалось о масштабной операция по выявлению и пресечению мошеннической схемы, по которой в почтовую сеть поступали сотни тысяч неучтённых и неоплаченных почтовых отправлений. Вброс так называемой "серой почты" осуществлялся двумя консолидаторами (прим. - посредник между отправителями и Почтой России) с идентичными наименованиями - ООО "Экспресс", зарегистрированными в Москве и Ярославле. . В незаконных действиях подозреваются также состоявшие в сговоре с правонарушителями ответственные должностные лица прижелезнодорожных почтамтов при Казанском и Ярославском вокзалах Москвы, авиационного отделения перевозки почты Шереметьево и сортировочного центра Ярославля.

В ходе проверки свыше 65 тысяч изъятых незаконных почтовых отправлений удалось установить, что абсолютное большинство из них - это письма коллекторов и коммерческих банков, адресованные гражданам, не расплатившимся вовремя по займам и кредитам. Изъятые из почтового оборота письма уже не поступят должникам, поскольку не были оплачены в установленном порядке и являются вещественными доказательствами противоправной деятельности фирм-консолидаторов.

Больше всего "долговых писем" было адресовано жителям Новосибирской, Челябинской, Свердловской областей, Красноярского края и Республики Башкортостан. Всего письма предназначались для доставки адресатам в 53 региона страны.

Среди регулярных клиентов недобросовестных консолидаторов "Экспресс" оказались такие компании, как "Кредитэкспрессфинанс", "Быстроденьги", "Столичное агентство по возврату долгов", "Everest", "Руссколлектор", "Примоколлект" и Долговое агентство "Дельта М".

От действий мошенников также пострадал ряд крупных банков: "Хоум Кредит", "Альфа-Банк", "Сетелем" (дочерняя компания Сбербанка), "Росгосстрах банк", "Ренессанс Кредит" и "Московский кредитный банк".

Сотрудники Почты России обратились ко всем вышеперечисленным компаниям в целях проведения совместного расследования и выявления круга лиц, причастных к мошенническим действиям. Участвующие в расследовании инцидента специалисты не исключают, что ряд отправителей заключали договоры на оказание почтовых услуг по тарифам ниже установленных Почтой России. В ряде случаев отправители были введены в заблуждение своими подрядчиками, скрывавшими информацию о действующих тарифах на пересылку и предоставлявшими подложные документы о проведении официальных отправок. Почта России рекомендует отправителям более тщательно подходить к выбору партнёров в сфере оказания почтовых услуг. В рамках "Программы оценки качества услуг" на Почте России действует "служба контроля" - специальный сервис для компаний, осуществляющих массовые рассылки простой корреспонденции через консолидаторов (посредников). С помощью сервиса отправители смогут обратиться в Почту России для подтверждения фактического количества отправлений, переданных консолидатором для пересылки.