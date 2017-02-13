Почти 800 заявителей получили гектар в Приморье
13.02.2017, 15:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Переехать в Приморье намерены жители самых разных территорий страны – заявки на землю в крае поступают из Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодарского края, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Челябинска, Хабаровска, а также от дальневосточников – из Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области.
Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, всего с начала реализации закона о дальневосточном гектаре в профильные департаменты Администрации края, а также местные администрации поступило почти 19,5 тысяч заявлений.
Напомним, согласно новому федеральному закону каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.
По поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, в регионе заранее была проведена работа по сокращению сроков получения гектара и минимизации случаев отказа.
«Наша задача – сделать все, чтобы люди получили землю там, где они хотят, если это, конечно, не противоречит законодательству. Мы стараемся, чтобы все поступившие заявки были приняты и рассмотрены положительно. Это, конечно, получается не всегда в основном из-за сдвигов в кадастровых картах и наложениях участков друг на друга. Мы создали региональную кадастровую карту, куда оперативно вносим все данные о занятых участках земель в муниципалитетах. Существенную помощь заявителям также оказывают сотрудники приморских МФЦ, открыт Центр по работе с получателями дальневосточного гектара. С каждым заявителем идет индивидуальная работа», – заявил глава региона.
Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, всего с начала реализации закона о дальневосточном гектаре в профильные департаменты Администрации края, а также местные администрации поступило почти 19,5 тысяч заявлений.
Напомним, согласно новому федеральному закону каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.
По поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, в регионе заранее была проведена работа по сокращению сроков получения гектара и минимизации случаев отказа.
«Наша задача – сделать все, чтобы люди получили землю там, где они хотят, если это, конечно, не противоречит законодательству. Мы стараемся, чтобы все поступившие заявки были приняты и рассмотрены положительно. Это, конечно, получается не всегда в основном из-за сдвигов в кадастровых картах и наложениях участков друг на друга. Мы создали региональную кадастровую карту, куда оперативно вносим все данные о занятых участках земель в муниципалитетах. Существенную помощь заявителям также оказывают сотрудники приморских МФЦ, открыт Центр по работе с получателями дальневосточного гектара. С каждым заявителем идет индивидуальная работа», – заявил глава региона.