Почти в полусотне регионов России состоялись публичные слушания по проблемам обманутых дольщиков
31.07.2017, 22:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Публичные слушания по проблемам обманутых дольщиков прошли в 47 российских регионах, в осеннюю сессию Государственной Думы пройдут ещё в 23-х.
"На сегодняшний день публичные слушания, посвящённые обсуждению сложившейся в регионах ситуации с участием граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, прошли в 47 субъектах Федерации. В ходе предстоящей осенней сессии аналогичные слушания запланировано провести ещё в 23 регионах", – отмечается в сообщении.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил вопросы, связанные с проведением в субъектах РФ слушаний по проблемам обманутых дольщиков с руководителем рабочей группы по защите прав участников долевого строительства, руководителем фракции "Единой России", вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым и председателем комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.
3 июля в Госдуме прошли парламентские слушания, к участию в которых были приглашены обманутые дольщики из различных регионов России.
По итогам слушаний была создана рабочая группа во главе с Васильевым, в состав которой вошли представители всех фракций Госдумы, а региональным парламентам было рекомендовано провести подобные публичные слушания, чтобы субъекты Федерации подготовили дорожные карты по выходу из сложившейся ситуации по всем имеющимся проблемным объектам.
Госдума взяла этот вопрос под свой контроль, многие депутаты принимали участие в обсуждении проблем дольщиков в своих регионах, отметили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.
"На сегодняшний день публичные слушания, посвящённые обсуждению сложившейся в регионах ситуации с участием граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, прошли в 47 субъектах Федерации. В ходе предстоящей осенней сессии аналогичные слушания запланировано провести ещё в 23 регионах", – отмечается в сообщении.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил вопросы, связанные с проведением в субъектах РФ слушаний по проблемам обманутых дольщиков с руководителем рабочей группы по защите прав участников долевого строительства, руководителем фракции "Единой России", вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым и председателем комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.
3 июля в Госдуме прошли парламентские слушания, к участию в которых были приглашены обманутые дольщики из различных регионов России.
По итогам слушаний была создана рабочая группа во главе с Васильевым, в состав которой вошли представители всех фракций Госдумы, а региональным парламентам было рекомендовано провести подобные публичные слушания, чтобы субъекты Федерации подготовили дорожные карты по выходу из сложившейся ситуации по всем имеющимся проблемным объектам.
Госдума взяла этот вопрос под свой контроль, многие депутаты принимали участие в обсуждении проблем дольщиков в своих регионах, отметили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.
Источник: Единая Россия