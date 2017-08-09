Поддержка экспорта российских автомобилей будет продолжена - Медведев
09.08.2017, 19:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Программа поддержки экспорта отечественных автомобилей будет обязательно продолжена. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на встрече с председателем наблюдательного совета "Базового элемента" Олегом Дерипаской.
"Программу поддержки экспорта автомобилей мы обязательно продолжим", - цитируют СМИ Медведева.
Премьер-министр отметил, что у целого ряда стран существуют устойчивые связи с российскими автопроизводителями. "У нас рынок большой, но, конечно, небеспредельный. Есть целый ряд стран, у которых существуют устойчивые связи с нашими производителями, в том числе с "Группой ГАЗ" и с вашей большой группой "Русские машины", куда можно было бы и нужно поставлять автомобили", - заметил глава Кабмина РФ.
Медведев напомнил, что сам присутствовал при запуске ряда новых моделей Горьковского автозавода. "Надо признаться, это впечатляет, потому что действительно из достаточно узкого набора моделей, которые носили универсальный характер, а в этом, на самом деле, далеко не всегда плюс, удалось развернуть широкий модельный ряд и сориентироваться на самые широкие, разнообразные круги потребителей", - отметил он.
"Программу поддержки экспорта автомобилей мы обязательно продолжим", - цитируют СМИ Медведева.
Премьер-министр отметил, что у целого ряда стран существуют устойчивые связи с российскими автопроизводителями. "У нас рынок большой, но, конечно, небеспредельный. Есть целый ряд стран, у которых существуют устойчивые связи с нашими производителями, в том числе с "Группой ГАЗ" и с вашей большой группой "Русские машины", куда можно было бы и нужно поставлять автомобили", - заметил глава Кабмина РФ.
Медведев напомнил, что сам присутствовал при запуске ряда новых моделей Горьковского автозавода. "Надо признаться, это впечатляет, потому что действительно из достаточно узкого набора моделей, которые носили универсальный характер, а в этом, на самом деле, далеко не всегда плюс, удалось развернуть широкий модельный ряд и сориентироваться на самые широкие, разнообразные круги потребителей", - отметил он.
Источник: Единая Россия