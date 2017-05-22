ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вечером 21 мая 2017 года в правоохранительные органы Истринского района поступила информация о том, что 3-летний мальчик утонул в водоеме в СНТ «Турово» Истринского района.

По данному факту следственным отделом по городу Истра ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ГСУ СК России по Московской области информирует, что с наступлением весеннее - летнего сезона учащаются случаи травматизма малолетних, большая часть которых, увы, заканчивается летальным исходом. Наиболее массовый характер имеют случаи гибели детей в водоемах. При этом подавляющее большинство таких случаев обусловлено отсутствием контроля со стороны взрослых. Дети уязвимы перед водоемами из-за своей природной любознательности и неспособности в силу возраста предвидеть всю опасность нахождения у водоемов.