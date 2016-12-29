Подписан закон, отменяющий требование указания СНИЛС при оформлении кредита
29.12.2016, 13:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон принят Государственной Думой 16 декабря 2016 года и одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года.
Федеральным законом отменяется требование об обязательном указании с 1 января 2017 года страхового номера индивидуального лицевого счёта гражданина Российской Федерации в титульной части кредитной истории.
Федеральный закон принят Государственной Думой 16 декабря 2016 года и одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года.
Федеральным законом отменяется требование об обязательном указании с 1 января 2017 года страхового номера индивидуального лицевого счёта гражданина Российской Федерации в титульной части кредитной истории.