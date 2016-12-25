Подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности на новогодние праздники
25.12.2016, 12:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В целях обеспечения готовности сил и средств МЧС России к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные, праздничные и выходные дни с 09.00 мск. 25 декабря до 09.00 мск. 16 января органы управления и силы постоянной готовности МЧС России переведены в режим функционирования "повышенная готовность".
Вопросы обеспечения безопасности во время новогодних праздников являются наиболее актуальными в деятельности МЧС России в этот период, когда возрастает число пожаров. Организовано информирование населения о правилах пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, а также о том, как правильно использовать отопительные системы и электроприборы и пиротехническую продукцию.
В настоящее время уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему по предупреждению чрезвычайных ситуаций (РСЧС), при ликвидации последствий возможных ЧС в этот период. Кроме того, разработаны планы применения сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Вопросы обеспечения безопасности во время новогодних праздников являются наиболее актуальными в деятельности МЧС России в этот период, когда возрастает число пожаров. Организовано информирование населения о правилах пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, а также о том, как правильно использовать отопительные системы и электроприборы и пиротехническую продукцию.
В настоящее время уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему по предупреждению чрезвычайных ситуаций (РСЧС), при ликвидации последствий возможных ЧС в этот период. Кроме того, разработаны планы применения сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.