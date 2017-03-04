МЧС завершило поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе
04.03.2017, 18:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня спасатели МЧС России в Эльбрусском районе Северного Кавказа завершили поисково-спасательную операцию на северном склоне Чегета, где 3 марта произошёл сход снежной лавины.
В ходе операции был спасён один человек. Обнаружить его оперативно спасателям удалось благодаря специальному датчику, находившемуся в кармане одежды.
"Поисково-спасательная операции на склоне Чегета в Эльбрусском районе Северного Кавказа завершена, - сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Батыр Хоханаев. - Тела погибших туристов эвакуированы со склона горы Чегет и переданы сотрудникам правоохранительных органов. В поисково-спасательных работах было задействовано 49 сотрудников, 2 кинологических расчёта и 4 единицы техники".
За последние три года в период горнолыжного сезона на объектах туристического кластера Северного Кавказа было проведено 558 поисково-спасательных работ, в ходе которых были спасены 228 человек. Так как количество туристов увеличивается из года в год, наращивается группировка спасательных сил и подразделений.
С начала 2016 года в Эльбрусском ВПСО МЧС России зарегистрировано – 2250 туристических групп, численностью 14521 человек, из них 564 иностранных групп - численностью 3721человек.
В ходе операции был спасён один человек. Обнаружить его оперативно спасателям удалось благодаря специальному датчику, находившемуся в кармане одежды.
"Поисково-спасательная операции на склоне Чегета в Эльбрусском районе Северного Кавказа завершена, - сказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Батыр Хоханаев. - Тела погибших туристов эвакуированы со склона горы Чегет и переданы сотрудникам правоохранительных органов. В поисково-спасательных работах было задействовано 49 сотрудников, 2 кинологических расчёта и 4 единицы техники".
За последние три года в период горнолыжного сезона на объектах туристического кластера Северного Кавказа было проведено 558 поисково-спасательных работ, в ходе которых были спасены 228 человек. Так как количество туристов увеличивается из года в год, наращивается группировка спасательных сил и подразделений.
С начала 2016 года в Эльбрусском ВПСО МЧС России зарегистрировано – 2250 туристических групп, численностью 14521 человек, из них 564 иностранных групп - численностью 3721человек.