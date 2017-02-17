Поисковое подводное спецоборудование доставят на Алтай для поиска вертолёта Robinson
17.02.2017, 14:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Решением руководства МЧС России из Керченского подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым города в Сибирский региональный центр будет направлен гидролокатор бокового обзора «Klein 3900» для проведения поисков вертолёта «Robinson», который 12 февраля упал предположительно в Терлецкое озеро.
«Согласно техническим характеристикам, аппарат «Klein 3900» позволяет проводить наблюдения на акваториях глубиной до 200 м и идентифицировать объекты, расположенные на морском дне, - подчёркивает начальник Главного Управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов. – Сейчас гидролокатор стоит на вооружении Керченского поисково-спасательного отряда МЧС России».
Гидролокатор бокового обзора «KLEIN 3900» уже использовался на Телецком озере, когда в июле 2011 г. там затонуло затонуло маломерное судно на глубине 203 м. В результате происшествия 9 человек были спасены, четверо погибли. Работы по поиску и подъёму судна длились 2 месяца. Из-за штормовой погоды их приходилось время от времени приостанавливать.
Личный состав Южного регионального центра доставит гидролокатор в Республику Алтай, к месту поисковых работ, авиационным транспортом, чтобы максимально быстро задействовать поисковое подводное оборудование в мероприятиях по ликвидации крушения вертолёта «Robinson».
Напомним, вертолёт потерпел крушение 12 февраля 2017 года в Республике Алтай и предположительно упал в Телецкое озеро. В его поисках задействованы различные специалисты Сибирского регионального центра МЧС России, беспилотные летательные аппараты, плавсредства и подводное спецоборудование. К работе также привлечены местные власти, сотрудники Алтайского заповедника и волонтёры.
Поиски существенно осложняются переменчивостью погоды, удалённостью предполагаемого места падения вертолёта от базового лагеря (16 км) и природными особенностями самого озера - крутые скальные берега, большие глубины.
«Согласно техническим характеристикам, аппарат «Klein 3900» позволяет проводить наблюдения на акваториях глубиной до 200 м и идентифицировать объекты, расположенные на морском дне, - подчёркивает начальник Главного Управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов. – Сейчас гидролокатор стоит на вооружении Керченского поисково-спасательного отряда МЧС России».
Гидролокатор бокового обзора «KLEIN 3900» уже использовался на Телецком озере, когда в июле 2011 г. там затонуло затонуло маломерное судно на глубине 203 м. В результате происшествия 9 человек были спасены, четверо погибли. Работы по поиску и подъёму судна длились 2 месяца. Из-за штормовой погоды их приходилось время от времени приостанавливать.
Личный состав Южного регионального центра доставит гидролокатор в Республику Алтай, к месту поисковых работ, авиационным транспортом, чтобы максимально быстро задействовать поисковое подводное оборудование в мероприятиях по ликвидации крушения вертолёта «Robinson».
Напомним, вертолёт потерпел крушение 12 февраля 2017 года в Республике Алтай и предположительно упал в Телецкое озеро. В его поисках задействованы различные специалисты Сибирского регионального центра МЧС России, беспилотные летательные аппараты, плавсредства и подводное спецоборудование. К работе также привлечены местные власти, сотрудники Алтайского заповедника и волонтёры.
Поиски существенно осложняются переменчивостью погоды, удалённостью предполагаемого места падения вертолёта от базового лагеря (16 км) и природными особенностями самого озера - крутые скальные берега, большие глубины.