ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Уровень воды в шахте рудника «Мир» (Якутия), где шестые сутки идут работы по поиску 8 работников предприятия, продолжает повышаться. Грунтовые воды постепенно заполняют горные выработки. Для более эффективного проведения поисково-спасательных работ под землю спускаются сводные команды горноспасателей МЧС России и шахтёров компании «АЛРОСА».

Заместитель министра МЧС России Владлен Аксёнов, который с первого дня поисково-спасательных работ находится на руднике, вместе с горноспасателями и шахтёрами провёл пятичасовую смену под землёй и лично оценил обстановку, насколько она небезопасна для участников ликвидации аварии. «Чтобы понимать, какая складывается ситуация, надо своими глазами её увидеть – и масштаб разрушения, и те объёмы, которые необходимо выполнить, и оценить обстановку – безопасна она для горноспасателей или небезопасна. Я посчитал нужным лично спуститься и осмотреть места ведения работ. Ситуация сложная - множественные завалы, большие пробки из глины. Большинство выработок полностью затоплены, но работы по спасению людей мы продолжаем», - сказал Владлен Аксёнов.

Обследование горных выработок показало, что вода в шахте продолжает прибывать, гидрологическая обстановка ухудшается. Участок проведения поисковых работ необходимо защитить от воды. Вспомогательные задачи, такие как функционирование систем жизнеобеспечения шахты, доставка и монтаж необходимого оборудования, многие другие работы выполняются непосредственно специалистами предприятия. «В рекордные сроки были смонтированы несколько мощных насосов для откачки воды из шахты. Обычно на эти работы уходит около месяца, но в данной ситуации были мобилизованы все технические и людские возможности. Более 50 человек с 4-х наших предприятий осуществили монтаж насосов за 72 часа», - прокомментировал президент компании «Алроса» Сергей Иванов.

Общая группировка, задействованная в ликвидации последствий аварии, составляет 320 человек, из которых 170 – специалисты МЧС России, командированные в Мирный из различных регионов.