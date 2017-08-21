МЧС: пожар в Ростове-на-Дону локализован
21.08.2017, 20:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пожар в г. Ростов-на-Дону локализован. Для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС г. Ростов-на-Дону продолжает действовать режим "Чрезвычайная ситуация".
Эвакуированы более 500 человек. Развёрнуты 6 пунктов временного размещения, способных принять более 700 человек.
К тушению пожара привлечены пожарный катер "Вьюн" МЧС России и 7 вертолётов. Для усиления группировки с аэродрома Раменское на место ЧС прибыл самолёт Ил-76 МЧС России. В район тушения пожара доставляются световые башни для круглосуточного проведения работ.
Работой по ликвидации пожара руководит начальник Южного Регионального центра МЧС России Игорь Одер.
"Тушение пожара осложнено плотной застройкой и сильным ветром, порывы которого достигают 15 метров в секунду, - сказал Игорь Одер. - В районе пожара работают лаборатории по замеру проб воздуха. Предельно допустимые концентрации вредных веществ находятся в пределах нормы".
Всего к работе по тушению пожара привлечены более 2000 человек и свыше 300 единиц техники, в том числе от МЧС России более 500 человек и около 200 единиц техники.
Эвакуированы более 500 человек. Развёрнуты 6 пунктов временного размещения, способных принять более 700 человек.
К тушению пожара привлечены пожарный катер "Вьюн" МЧС России и 7 вертолётов. Для усиления группировки с аэродрома Раменское на место ЧС прибыл самолёт Ил-76 МЧС России. В район тушения пожара доставляются световые башни для круглосуточного проведения работ.
Работой по ликвидации пожара руководит начальник Южного Регионального центра МЧС России Игорь Одер.
"Тушение пожара осложнено плотной застройкой и сильным ветром, порывы которого достигают 15 метров в секунду, - сказал Игорь Одер. - В районе пожара работают лаборатории по замеру проб воздуха. Предельно допустимые концентрации вредных веществ находятся в пределах нормы".
Всего к работе по тушению пожара привлечены более 2000 человек и свыше 300 единиц техники, в том числе от МЧС России более 500 человек и около 200 единиц техники.
Источник: МЧС РФ