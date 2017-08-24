ОРЕАНДА-НОВОСТИ.23 августа из-за сложной лесопожарной обстановки, 30-градусной жары и сильных порывов ветра произошло резкое увеличение очагов природных пожаров. Образовалась обстановка, представляющая реальную угрозу перехода огня на населенные пункты в 21 муниципальном образовании, с населением более 580 тысяч человек.

Из семи регионов - Северной Осетии, Калмыкии, Чечни, Краснодарского и Ставропольского крае, Ростовской и Астраханской областей и Донского спасательного центра МЧС России - в Волгоградскую область направлены дополнительные силы пожарных, а также авиация МЧС России.

Благодаря своевременно принятым решениям по наращиванию группировки, а также слаженным грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений и других оперативных служб удалось отстоять от огня 40 населённых пунктов, которым угрожал огонь. От пожаров спасены более 12 тысяч человек.

Из зоны возможного распространения пожаров заблаговременное было эвакуировано более 750 человек, в том числе 268 детей из детского оздоровительного лагеря «Лазурный» Иловлинского района.

В настоящий момент ситуация стабилизировалась.