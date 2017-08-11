ОРЕАНДА-НОВОСТИ По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие дни в ряде районов республики прогнозируется высокий класс пожарной опасности в лесах. Сотрудники МЧС России призывают граждан ни в коем случае не пренебрегать требованиями пожарной безопасности.



V класс пожарной опасности ожидается на территории г. Улан-Удэ и Тарбагатайского района; IV класс пожарной опасности – на территории Баргузинского, Иволгинского, Кабанского, Курумканского, Муйского, Прибайкальского и Северо-Байкальского районов.



Напомним, в лесах Бурятии введён режим ЧС, на остальной территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.



При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения.