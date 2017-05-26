ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвящённого прибытию в Россию мощей Николая Чудотворца.

Прибытие мощей Николая Чудотворца в Россию (реликвию доставили в Москву из итальянского города Бари 21 мая с.г., она вывезена за границу впервые за 900 с лишним лет) стало значимым событием в масштабах страны. О нём знают более трёх четвертей наших сограждан (81%), в т.ч. 52% - хорошо знают о событии – по данным ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», проведёенного в первую неделю поклонения мощам.

Желание приложиться к мощам Николая Угодника выразили более двух третей респондентов (72%), а среди представителей отдельных групп эта доля превысила 80%: женщины – 81%, люди в возрасте 60 лет и старше – 82%, последователи православия – 87%. У Святителя Николая хотят в первую очередь попросить здоровья, помощи в личных делах и мира.

В целом прецеденты вывоза реликвий и мощей святых из других стран для поклонения верующими в нашем обществе воспринимаются с одобрением и пониманием: поддерживают подобные инициативы 83% россиян, против – только 11%, последние, как правило, говорят, что святыни не нужно тревожить, перевозя из одного места в другое. Главным аргументом сторонников является тот факт, что святыни станут более доступны для тех, кто по тем или иным причинам не может выехать за границу.

Данные опроса комментирует руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: «В данном случае мы можем говорить о событии огромного значения для православных, всего российского общества. Интерес и уважительное отношение свидетельствуют не только о степени воцерквленности россиян, но и стремлении к объединению вокруг ценностей, лежащих в основе христианского учения. Поклонение мощам – это проявление уважения к духовному подвигу святого и обращение в надежде на помощь. Очевидно, это событие станет одним из самых значимых в этом году».