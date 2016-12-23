Политика импортозамещения приносит плоды, считает президент России
23.12.2016, 21:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Политика импортозамещения, по мнению президента России Владимира Путина, дала плоды, российская экономика приспособилась к внешним условиям, и ситуация в ней лучше, чем в мировой.
В ходе пресс-конференции, посвящённой итогам года, президент России привёл данные по развитию российского производства. По линии промышленности закупки по импорту сократились на 10%: если раньше это было около 49%, то сейчас 39%. Фармпромышленность, химическая и лёгкая промышленность, тяжёлое машиностроение уже сегодня на 100% состоит из российской продукции.
Однако, по словам президента, российская экономика, несмотря на активную политику по замене импорта на отечественные товары, изолироваться не будет.
Ситуация в экономике страны позволит выполнить все социальные обязательства, считает президент. В бюджет заложены средства, чтобы проиндексировать пенсии по старости и социальные пенсии.
Ожидается, что по итогам года произойдёт рост производства в сельском хозяйстве. "По сельскому хозяйству, естественно, там рост вообще серьёзный - в прошлом году у нас было 2,6%, в этом году мы планировали 3,2%, на данный момент времени - 4,1%, по году будет не меньше 4%", - подчеркнул президент.
Первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Николай Панков подчеркнул, что государство продолжит развивать данную отрасль. На развитие агропрома в 2017 году будет выделено дополнительно 10,6 млрд рублей. 13 млрд рублей выделяется на поддержку льготного кредитования в 5% для сельхозпроизводителей.
Панков добавил, что в области развития сельского хозяйства будет снижена бюрократическая волокита по получению кредитов.
"Это позволит сделать кредиты доступными, значительно упростит процесс получения денег", - пояснил парламентарий. Всё это будет способствовать улучшению экономической ситуации в стране, которая, по мнению первого заместителя руководителя фракции "Единой России" в Госдуме по законопроектной работе Андрея Исаева, "непростая, но стабильная". "Мы реально обсуждаем, как говорил президент, те пути, по которым экономика начнёт выходить из кризиса в 2017 году", - сказал депутат.
Он подчеркнул, что ответы президента на вопросы социальной тематики были достаточно определённые. "Он сказал, что все социальные обязательства будут выполнены, и упомянул, что мы возвращаемся к исполнению закона о полноценной индексации пенсий, основных социальных выплат", - рассказал депутат.
Кроме того, по словам Исаева, будет продолжена работа по развитию сферы налогообложения. "Владимира Путина сегодня спросили про один из наиболее востребованных и обсуждаемых в обществе налогов – подоходный. Он чётко сформулировал свою позицию. Он считает, что в налогах главное – эффективность, а справедливость может быть достигнута через другие налоги", - сказал депутат.
Одной из важных тем конференции стала, по мнению замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Сергея Железняка, внешняя политика.
"Сегодня в ходе пресс-конференции Владимир Путин фактически обозначил все ключевые направления внешнеполитической деятельности нашей страны на предстоящий период и подходы, которые мы будем использовать в том числе на межпартийном и межпарламентском уровне сотрудничества. Как верно отметил наш национальный лидер, рост позитивного отношения к России со стороны большого числа американцев, наглядно демонстрирует наличие в американском обществе схожего с россиянами взгляда на стоящие перед нашими странами и миром проблемы, вызовы и задачи", - сказал депутат.
"Такую позитивную тенденцию, которая прослеживается и в других странах, следует максимально использовать в нашей внешнеполитической работе. Именно этот курс мы в Партии и фракции "Единая Россия" в Госдуме считаем важнейшим ориентиром для развития межпартийного и межпарламентского диалога с политическими и общественными силами в других странах", - заключил он.
В ходе пресс-конференции, посвящённой итогам года, президент России привёл данные по развитию российского производства. По линии промышленности закупки по импорту сократились на 10%: если раньше это было около 49%, то сейчас 39%. Фармпромышленность, химическая и лёгкая промышленность, тяжёлое машиностроение уже сегодня на 100% состоит из российской продукции.
Однако, по словам президента, российская экономика, несмотря на активную политику по замене импорта на отечественные товары, изолироваться не будет.
Ситуация в экономике страны позволит выполнить все социальные обязательства, считает президент. В бюджет заложены средства, чтобы проиндексировать пенсии по старости и социальные пенсии.
Ожидается, что по итогам года произойдёт рост производства в сельском хозяйстве. "По сельскому хозяйству, естественно, там рост вообще серьёзный - в прошлом году у нас было 2,6%, в этом году мы планировали 3,2%, на данный момент времени - 4,1%, по году будет не меньше 4%", - подчеркнул президент.
Первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Николай Панков подчеркнул, что государство продолжит развивать данную отрасль. На развитие агропрома в 2017 году будет выделено дополнительно 10,6 млрд рублей. 13 млрд рублей выделяется на поддержку льготного кредитования в 5% для сельхозпроизводителей.
Панков добавил, что в области развития сельского хозяйства будет снижена бюрократическая волокита по получению кредитов.
"Это позволит сделать кредиты доступными, значительно упростит процесс получения денег", - пояснил парламентарий. Всё это будет способствовать улучшению экономической ситуации в стране, которая, по мнению первого заместителя руководителя фракции "Единой России" в Госдуме по законопроектной работе Андрея Исаева, "непростая, но стабильная". "Мы реально обсуждаем, как говорил президент, те пути, по которым экономика начнёт выходить из кризиса в 2017 году", - сказал депутат.
Он подчеркнул, что ответы президента на вопросы социальной тематики были достаточно определённые. "Он сказал, что все социальные обязательства будут выполнены, и упомянул, что мы возвращаемся к исполнению закона о полноценной индексации пенсий, основных социальных выплат", - рассказал депутат.
Кроме того, по словам Исаева, будет продолжена работа по развитию сферы налогообложения. "Владимира Путина сегодня спросили про один из наиболее востребованных и обсуждаемых в обществе налогов – подоходный. Он чётко сформулировал свою позицию. Он считает, что в налогах главное – эффективность, а справедливость может быть достигнута через другие налоги", - сказал депутат.
Одной из важных тем конференции стала, по мнению замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Сергея Железняка, внешняя политика.
"Сегодня в ходе пресс-конференции Владимир Путин фактически обозначил все ключевые направления внешнеполитической деятельности нашей страны на предстоящий период и подходы, которые мы будем использовать в том числе на межпартийном и межпарламентском уровне сотрудничества. Как верно отметил наш национальный лидер, рост позитивного отношения к России со стороны большого числа американцев, наглядно демонстрирует наличие в американском обществе схожего с россиянами взгляда на стоящие перед нашими странами и миром проблемы, вызовы и задачи", - сказал депутат.
"Такую позитивную тенденцию, которая прослеживается и в других странах, следует максимально использовать в нашей внешнеполитической работе. Именно этот курс мы в Партии и фракции "Единая Россия" в Госдуме считаем важнейшим ориентиром для развития межпартийного и межпарламентского диалога с политическими и общественными силами в других странах", - заключил он.